Mondial-2026 : Tchouaméni, décollage attendu

Pilier du milieu de terrain français et l'un des leaders du vestiaire, Aurélien Tchouaméni vit un début de Mondial assez discret et doit monter en puissance dès vendredi 26 juin contre la Norvège, dans le choc du groupe I décisif pour la première place.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Titulaire lors de l'entrée en lice des Bleus face au Sénégal (3-1), le 16 juin à East Rutherford (New Jersey), le joueur du Real Madrid avait été éclipsé ce jour-là par le duo offensif Kylian Mbappé-Michael Olise avant de disparaître du onze de départ contre l'Irak (3-0), lundi 22 juin à Philadelphie, suppléé par Manu Koné. C'est même du banc de touche, sans rentrer en jeu au cours la partie, qu'il a suivi la qualification des siens pour les 16e de finale.

Le sélectionneur Didier Deschamps a expliqué après le match que Tchouaméni, déjà absent de l'entraînement la veille de la rencontre, avait été ménagé en raison de douleurs aux adducteurs. Signe que sa situation physique n'inspire aucune inquiétude, il a participé normalement à l'opposition de mardi 23 juin avec les 14 autres remplaçants bleus et devrait être apte pour défier Erling Haaland et les Norvégiens.

Ce rendez-vous sera enfin l'occasion pour cet élément majeur de l'équipe de France de reprendre sa place au milieu, de retrouver une influence dans le jeu qui n'avait pas sauté aux yeux face aux Lions de la Teranga et de lancer pour de bon sa Coupe du monde.

Altercation avec son capitaine

Avec le départ momentané en France de Didier Deschamps après le décès de sa mère, les cadres auront en outre une charge plus importante à assumer et le joueur formé à Bordeaux en fait naturellement partie.

Or pour le moment, Tchouaméni n'a pas imposé sa patte sur cette entame de tournoi, lui qui avait eu un rôle crucial au cours de la campagne de 2022 au Qatar jusqu'à la défaite en finale contre l'Argentine de Lionel Messi.

Héros du quart de finale en ouvrant le score face à l'Angleterre (2-1), il avait été l'un des deux Bleus, avec Kingsley Coman, à manquer sa tentative de tir au but dans le dernier acte, scellant le sacre de l'Albiceleste. L'épisode ne l'avait pourtant pas plombé et le patron des Bleus lui a maintenu sa confiance, le hissant même au rang de vice-capitaine derrière Kylian Mbappé.

Mais cette fois, l'ex-Monégasque (26 ans, 47 sélections, 3 buts) sort d'une saison très mouvementée au Real, conclue sans trophée et marquée par de grosses tensions en interne. Même s'il a globalement tenu son rang sur le terrain, son altercation avec son capitaine Federico Valverde survenue après une séance d'entraînement a fait beaucoup parler. Résultat : 500.000 euros d'amende pour les deux joueurs, avec en prime des points de suture et une dizaine de jours de repos pour l'Uruguayen.

"Encore plus faim"

"Avec le Real, ça ne s'est pas passé comme on le voulait avec cette saison blanche, mais là, on a une autre opportunité de gagner un titre avec cette Coupe du Monde, donc on est tous très motivés, on a encore plus faim", a-t-il réagi au début du rassemblement des Bleus à Clairefontaine, regrettant que l'incident ait pris de telles "proportions".

"J'ai parlé avec des joueurs dont la fin de saison n’a pas été très agréable. C’est le cas de Kylian ou Aurélien avec le Real Madrid. La parenthèse est fermée. C’est bien aussi pour les joueurs d’avoir un contexte qui n’est pas le même, là c’est une Coupe du monde, ils sont tous prêts", avait de son côté affirmé Didier Deschamps.

Depuis le début du Mondial, on peine toutefois à reconnaître un Tchouaméni rayonnant et le temps est venu pour lui d'oublier ses déboires en club et d'imprimer sa marque sur l'entre-jeu français. D'autant qu'avec le système offensif en 4-2-3-1, il a une responsabilité encore plus importante au sein du double pivot placé devant la défense afin d'assurer l'équilibre collectif.

Avec la Norvège, il va être servi et le test n'en sera que plus éclairant avant le début des choses sérieuses et des rencontres à élimination directe à partir des 16e de finale. Les Bleus auront alors bien besoin d'un grand Tchouaméni.

AFP/VNA/CVN