Mondial-2026

Le Japon accroche la Suède (1-1) et affrontera le Brésil en 16es

Le Japon a accroché la Suède (1-1) jeudi 25 juin à Arlington et termine le groupe F invaincu à la deuxième place, avec en vue un choc face au Brésil de Vinicius en seizièmes de finale du Mondial-2026.

>> Mondial-2026 : le Brésil se rassure mais doit encore monter en puissance

>> Mondial-2026 : après le déluge, la France et Mbappé au rendez-vous des 16e

>> Mondial-2026 : entre le Japon, la Suède et les Pays-Bas, une photo finish pour la qualification

Photo : AFP/VNA/CVN

La Suède, menée après un but de Daizen Maeda (56e), a égalisé grâce à Anthony Elanga (62e), et passe également au tour suivant en vertu de sa troisième place acquise au bout d'une phase de groupes contrastée (une victoire, une défaite, un nul).

AFP/VNA/CVN