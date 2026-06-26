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|Supporters de l’équipe japonaise.
|Photo : AFP/VNA/CVN
La Suède, menée après un but de Daizen Maeda (56e), a égalisé grâce à Anthony Elanga (62e), et passe également au tour suivant en vertu de sa troisième place acquise au bout d'une phase de groupes contrastée (une victoire, une défaite, un nul).
AFP/VNA/CVN