Mondial-2026 : France - Suède en 16es, le Cap-Vert magnifique

La Suède au menu des Bleus : après un sans-faute en poule ponctué vendredi 26 juin par un magistral triplé d'Ousmane Dembélé contre la Norvège (4-1), la France connait désormais son adversaire des 16 es de finale, une phase que découvrira l'époustouflant Cap-Vert.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Avec trois matches nuls en autant de rencontres, et profitant de l'élimination de l'Uruguay, battu par l'Espagne, les +Requins bleus+ ont décroché vendredi 26 juin à Houston leur billet pour la phase à élimination directe où ils affronteront l'Argentine championne en titre, dans le duel des extrêmes.

L'Angleterre, le Portugal, le Ghana, l'Égypte, le Paraguay, la Belgique et le Sénégal ont également validé leur qualification pour les 16es de finale.

Dembélé enflamme les Bleus

Sans leur sélectionneur Didier Deschamps, qui doit revenir samedi de France où il a assisté aux obsèques de sa mère, mais avec leur Ballon d'Or Dembélé, les Français n'ont pas traîné pour bousculer une équipe B de Norvège, sans Erling Haaland ni Martin Oedegaard.

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La star du PSG a réussi son triplé en 25 minutes, entre la 7e et la 32e. Désiré Doué a inscrit le quatrième but, de la tête, dans le temps additionnel (90+4). Dembélé est le troisième Tricolore de l'histoire à inscrire trois buts dans une rencontre de Coupe du monde après Just Fontaine en 1958 (deux fois) et Kylian Mbappé en finale en 2022 face à l'Argentine.

En 16es de finale, la France affrontera la Suède, qualifiée parmi les huit meilleurs troisièmes.

Avantage de cette première place pour les Bleus, ils joueront leur 16e de finale à East Rutherford, en banlieue de New York pas trop loin de leur camp de base de Boston, en s'évitant ensuite, s'ils avancent dans le tournoi, de trop longs déplacements à travers les États-Unis. En huitièmes de finale, ils pourraient croiser l'Allemagne, opposée au Paraguay en 16es.

Même absent vendredi 26 juin, Deschamps est lui devenu le sélectionneur comptant le plus de victoires en Coupes du monde (17 entre 2014 et 2026), devant l'Allemand Helmut Schön (16 entre 1964 et 1978).

Cap Vert, "petites îles aux grands rêves"

Le Mondial-2026 tient sa belle histoire. Les épatants débutants du Cap-Vert ont décroché une superbe qualification pour les 16es, où les attendent la légende Lionel Messi et les siens, après avoir neutralisé l'Arabie saoudite (0-0), comme du reste l'Espagne (0-0) et l'Uruguay (2-2) lors de ses premiers matches.

À la surprise générale, l'équipe figurant au-delà du 60e rang au classement FIFA a sort invaincue d'un groupe H pourtant très relevé, et parvient à se qualifier avec seulement trois points. Un exploit qui a fait basculer la capitale capverdienne Praia dans la liesse dans la nuit, et que la sélection doit aussi à la notable contre-performance dans cette Coupe du monde de l'Uruguay, première grosse équipe au tapis.

Après deux nuls contre l'Arabie saoudite et contre le Cap-Vert, la Celeste de Marcelo Bielsa a bien mal porté son surnom vendredi à Guadalajara, en s'inclinant 1-0 face à une équipe espagnole pourtant peu emballante, sous les yeux du roi Felipe VI d'Espagne, venu au Mexique sceller la réconciliation entre les deux pays.

Les Belges sur le gong, l'Iran en salle d'attente

Dans un groupe G qui semblait pourtant largement à sa portée, la Belgique aura attendu l'ultime match pour décrocher son billet pour les 16es. Mais elle l'a fait avec la manière, en écrasant la Nouvelle-Zélande (5-1) à Vancouver.

Dans l'autre rencontre du groupe, face à une Égypte qui se savait en 16es, l'Iran a bien cru décrocher une qualification historique en marquant dans le temps additionnel avec Shoja Khalilzadeh (90+3), mais le but a été refusé pour hors-jeu. La Team Melli devra attendre samedi pour savoir si ses trois points sont suffisants pour aller en 16es.

La rencontre se tenait à Seattle, et ses organisateurs en avaient fait le "match des fiertés" malgré les récriminations des deux camps. Conséquence du dénouement du groupe G : le Sénégal est assuré de faire partie des huit meilleurs troisièmes.

Fin de la phase de poule samedi 27 juin

La phase de poules du Mondial s'achève samedi 27 juin avec les derniers matches des groupes J, K et L qui permettront de connaître le tableau complet des 16es de finale, devant débuter dimanche 28 juin avec Canada-Afrique du Sud.

À suivre notamment la +finale+ du groupe K entre le Portugal de Cristiano Ronaldo et la Colombie de Luis Diaz, deux équipes déjà qualifiées. Autriche, Algérie, Croatie font partie des équipes qui peuvent encore décrocher leur sésame pour les 16es.

AFP/VNA/CVN











