Tô Lâm rencontre les dirigeants de principaux groupes malaisiens

Le Vietnam accueille favorablement les investissements malaisiens et reste engagé à offrir les meilleures conditions possibles aux entreprises souhaitant établir des partenariats à long terme dans le pays. C'est ce qu'a affirmé le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, lors de ses rencontres avec les dirigeants de grands groupes malaisiens, les 22 et 23 novembre, dans le cadre de sa visite officielle en Malaisie.

Lors de ses rencontres avec les dirigeants de grands groupes malaisiens, les 22 et 23 novembre, dans le cadre de sa visite officielle en Malaisie, le chef du PCV, Tô Lâm, a exprimé sa reconnaissance pour les contributions des entreprises malaisiennes au renforcement de la coopération économique, commerciale et d'investissement entre les deux pays. Il a souligné que ces efforts représentaient un élément clé pour assurer le développement durable et mutuellement bénéfique des relations bilatérales.

Les dirigeants des groupes malaisiens présents ont salué l'environnement d'investissement favorable du Vietnam et exprimé leur volonté de renforcer leurs activités dans le pays.

Lin Yun Ling, directeur général du groupe Gamuda, acteur majeur dans les domaines de l'immobilier et des infrastructures, a présenté à Tô Lâm la situation des investissements de son groupe. Soulignant que le Vietnam est une destination privilégiée pour Gamuda, il a manifesté son intérêt à intensifier les investissements, en particulier dans le développement urbain.

Tô Lâm a félicité Gamuda pour ses contributions significatives à l’amélioration des infrastructures urbaines au Vietnam. Il a encouragé le groupe à poursuivre ses investissements dans les technologies de pointe et les secteurs émergents, en insistant sur l'importance de moderniser le système urbain vietnamien.

Conditions idéales pour attirer les investisseurs

De son côté, Yeoh Sock Ping, directeur exécutif de YTL Corporation Berhad, a évoqué le partenariat de son entreprise avec NVIDIA Corporation pour la construction d’un grand centre de données en Malaisie. Il a exprimé son ambition de développer un centre similaire au Vietnam, tout en soulignant les opportunités offertes par la transformation numérique et l'énergie propre dans le pays.

Tô Lâm a salué la vision stratégique et les capacités technologiques de YTL, en particulier dans les domaines de l'intelligence artificielle et des infrastructures numériques. Il a assuré que le Vietnam fournirait des conditions propices pour attirer des investissements dans les secteurs des centres de données et de la fabrication de puces électroniques, des domaines essentiels à la croissance technologique du pays.

Tony Fernandes, PDG de Capital A (AirAsia), a exprimé son souhait d'étendre les activités de son groupe au Vietnam, notamment dans les secteurs de la connectivité aérienne, de la maintenance des avions, du tourisme et des services financiers.

Tô Lâm a salué les avantages compétitifs de Capital A en matière de technologie, de capital et d'expérience internationale. Il a encouragé l’entreprise à élargir ses activités au Vietnam, contribuant ainsi à la création d'une main-d'œuvre qualifiée et à l’attraction d’autres investisseurs malaisiens.

Lors de sa rencontre avec Vincent Tan Chee Yioun, fondateur et conseiller de Berjaya Corporation Berhad, Tô Lâm a écouté les projets du groupe visant à investir davantage dans les infrastructures urbaines et le développement touristique.

Le dirigeant vietnamien a félicité Berjaya pour ses réussites au Vietnam, estimant qu'elles reflètent le potentiel économique du pays et son environnement d’investissement de plus en plus compétitif. Il a encouragé le groupe à intensifier ses activités dans les zones urbaines intelligentes, les services environnementaux et les technologies propres, des secteurs alignés sur les priorités stratégiques du Vietnam.

