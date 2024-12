Incendies au Panama : Plus de 60.000 ha de végétation détruits depuis 2020

De 2020 à septembre 2024, 4.765 incendies ont été signalés au pays, a précisé le ministère, ajoutant que les feux ont détruit un total de 60.614 hectares de végétation. Les pertes engendrées par les incendies sont estimées à plus de 54,7 millions de dollars, a souligné le ministre de l'Environnement, Juan Carlos Navarro. Les provinces les plus touchées sont Coclé, Darién, Chiriqui, Panama et Veraguas, a relevé le ministre. Le pays enregistre près d'un millier d'incendies par an, dont 182 dans des parcs nationaux et des zones protégées, a déclaré le ministre, qui a souligné l'impact dévastateur des flammes sur la biodiversité.

APS/VNA/CVN