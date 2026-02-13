Thaïlande : les dépenses du Nouvel An lunaire devraient augmenter de 5%

Le Centre de prévisions économiques et commerciales de l'Université de la Chambre de commerce thaïlandaise (UTCC) prévoit qu'environ 54,2 milliards de bahts (environ 1,75 milliard de dollars américains) seront dépensés sur le marché thaïlandais pendant les vacances du Nouvel An lunaire 2026, soit le niveau le plus élevé depuis six ans et une hausse de 5% par rapport à l'année précédente.

Photo : Bangkok Post/CVN

L'enquête de l'UTCC sur les dépenses de consommation révèle que 25% des personnes interrogées anticipent des célébrations plus animées cette année, tandis que la moitié s'attend à une ambiance similaire à celle de l'année dernière.

Environ 43% des personnes interrogées prévoient d'honorer les dieux chinois et d'offrir des offrandes à leurs ancêtres. Un tiers des personnes interrogées ont déclaré qu'elles dépenseraient davantage pendant ce festival, principalement en raison de la hausse des prix, tandis que 35% ont indiqué que les prix des produits resteraient inchangés.

Environ 70% d'entre elles estiment que les prix des offrandes sacrificielles, comme la viande et les fruits, sont plus élevés que l'an dernier. Un tiers prévoit d'acheter uniquement les articles de première nécessité, tandis qu'un cinquième réduira ses dépenses par rapport à l'année précédente.

Davantage de personnes envisagent de voyager, plus de 90% des personnes interrogées ayant l'intention de voyager à l'intérieur du pays.

Thanavath Phonvichai, président de l'UTCC, a déclaré que les consommateurs étaient convaincus que l'économie se redresserait après les élections, car ils peuvent se faire une idée de la personne qui dirigera l'équipe économique du gouvernement.

L'enquête a révélé que plus de la moitié des personnes interrogées considèrent la situation économique comme pire, voire bien pire, qu'à la même période l'an dernier. Elles s'attendent à ce que la reprise économique débute au troisième ou au quatrième trimestre de cette année.

Les personnes interrogées ont exhorté le nouveau gouvernement à se concentrer sur l'amélioration des infrastructures, le développement de nouvelles industries pour stimuler la croissance économique, le renforcement de l'économie locale, la modernisation des infrastructures régionales pour soutenir le tourisme, l'attraction des investissements étrangers et le soutien aux exportateurs.

Cela reflète les préoccupations des Thaïlandais quant à la situation économique et la nécessité d'une stratégie claire à long terme pour une croissance économique durable, a-t-il déclaré.

Le prochain gouvernement devrait entrer en fonction d'ici mai, et d'importants plans de relance devraient être mis en œuvre vers le troisième trimestre, a indiqué Thanavath Phonvichai.

Il a appelé le gouvernement à éradiquer d'urgence la corruption et à lutter contre les escroqueries, car ces problèmes nuisent à la confiance dans le secteur du tourisme.

VNA/CVN