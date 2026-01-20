La Thaïlande accélère sa transition vers une économie bas carbone

S'exprimant lors du forum "Sustainability Spark by PTT Group 2026", le ministre des Finances par intérim, Ekniti Nitithanprapas, a déclaré que la Chambre des représentants avait adopté le projet de loi en deuxième lecture avant sa dissolution en décembre 2025.

La législation devrait entrer en vigueur après la formation d'un nouveau gouvernement à l'issue des élections du 8 février. Il a souligné que le cadre économique bas carbone proposé est conforme au projet de loi et est essentiel pour ouvrir la voie à une taxe carbone et à un système national d'échange de quotas d'émission.

Ekniti a souligné l'importance de la tarification du carbone dans le projet de loi, affirmant que sa mise en œuvre contribuerait à attirer des investissements massifs dans les énergies propres, à améliorer l'efficacité de la combustion des combustibles, à promouvoir le recours aux énergies renouvelables en remplacement des énergies fossiles et à encourager l'utilisation de crédits carbone pour compenser les émissions de gaz à effet de serre.

Il a ajouté que les investissements dans les énergies propres devraient augmenter suite au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF) de l'Union européenne et à des mesures similaires prises ailleurs.

Il a insisté sur le fait que des capitaux substantiels seraient nécessaires pour les infrastructures d'énergies propres, ce qui a incité le gouvernement à proposer la création d'un fonds dédié aux infrastructures, alimenté initialement par l'Autorité de production d'électricité de Thaïlande et les services publics d'électricité métropolitains et provinciaux. Ce fonds vise à alléger la pression financière sur ces entités et à contribuer à limiter la dette publique, susceptible d'affecter la stabilité du baht.

Parallèlement, Kongkrapan Intarajang, Pdg du groupe pétrolier et gazier national thaïlandais PTT, a déclaré que l'entreprise avait adopté un plan à long terme pour réduire ses émissions de carbone et visait la neutralité carbone d'ici 2050.

Reconnaissant que PTT est l'un des plus importants émetteurs du pays, il a indiqué que la société préparait une installation pilote de stockage souterrain de carbone d'une capacité d'un million de tonnes de dioxyde de carbone par an, conçue comme un modèle pour un projet national de captage et de stockage du carbone.

Dans le cadre de ce projet, le gouvernement ambitionne de stocker 60 millions de tonnes par an d'ici 2050.

