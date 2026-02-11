La Bourse de Paris prudente avant l'emploi américain

La Bourse de Paris évolue prudemment mercredi 11 février, dans l'attente des chiffres de l'emploi aux États-Unis pour le mois de janvier, tandis que l'éditeur de logiciel Dassault Systèmes plonge de plus de 20% après ses résultats.

>> La Bourse de Paris termine en légère baisse, entre BCE et craintes sur la tech

>> La Bourse de Paris entame la semaine en hausse

Photo : AFP/VNA/CVN

Vers 09h50 (heure de Paris), le CAC 40 cédait 0,43% à 8.291,56 points, en recul de 36,32 points. La veille, l'indice vedette de la place avait avancé de 4,60 points, à 8.327,88 points (+0,06%).

"Le point d'attention de la journée est la publication des chiffres du marché du travail américain pour le mois de janvier", relève Kathleen Brooks, analyste pour XTB.

Le taux de chômage et les chiffres de créations d'emplois (non agricoles) dans la première économie mondiale pour le mois de janvier seront publiés à 13h30 GMT.

Cet indicateur est déterminant pour la future politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed). Plus l'emploi est faible, plus l'institution monétaire pourra baisser ses taux pour soutenir l'activité économique, ce qui est favorable aux actions.

Mais un trop fort ralentissement pourrait accroître les inquiétudes sur la santé économique des États-Unis.

La publication mardi de ventes au détail plus faibles qu'attendu au mois de décembre peut déjà être interprétée comme "une menace majeure pour une économie où la consommation est le principal moteur de la croissance", relève Ipek Ozkardeskaya, analyste pour Swissquote Bank.

Les marchés attendent aussi l'indice des prix à la consommation (CPI) américain pour janvier, vendredi 13 février.

Sur le marché de la dette, le taux d'emprunt français à échéance dix ans atteignait 3,38%, contre 3,40% la veille. Son équivalent allemand, référence en Europe, était à 2,80%, au même niveau que mardi 10 février.

Dassault Systèmes sanctionné

L'éditeur de logiciels français Dassault Systèmes dévissait de 21,03% à 17,70 euros après ses résultats annuels.

Les analystes de Jefferies pointent du doigt "une croissance du chiffre d'affaires au quatrième trimestre de seulement 1%" donc "dans la fourchette basse des prévisions et sous les attentes".

Ils notent également "des prévisions pour 2026" qui sont "inférieures aux estimations" des analystes.

Pour l'année en cours, l'éditeur de logiciels de conception 3D a en effet adopté une approche mesurée et table sur un chiffre d'affaires total entre 6,2 et 6,4 milliards d'euros, en hausse de 1% à 3% (3% à 5% à taux de change constant).

TotalEnergies bien reçu

Le groupe pétro-gazier TotalEnergies (+1,34% à 63,35 euros) a publié ses résultats du quatrième trimestre qui sont "globalement en ligne avec les attentes, avec des fondamentaux robustes", relèvent les analystes d'Oddo BhF

Ils affichent certes un bénéfice net pour le groupe en 2025 en chute de 17% à 13,1 milliards de dollars (10,91 milliards d'euros), en raison de la baisse des cours du pétrole, mais montrent "de bonnes performances dans l'activité raffinage et chimie", estiment les analystes.

AFP/VNA/CVN