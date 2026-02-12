L'OPEP maintient ses prévisions concernant la demande de pétrole pour 2026 et 2027

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a annoncé mercredi 11 février qu'elle maintenait ses prévisions antérieures concernant la croissance de la demande mondiale de pétrole en 2026 et 2027.

Dans son rapport mensuel sur le marché pétrolier publié en février, l'OPEP prévoit une croissance "saine" de la demande mondiale de pétrole de 1,4 million de barils par jour (bpj) en glissement annuel en 2026, suivie d'une hausse de 1,3 million de bpj en 2027, des chiffres inchangés par rapport à l'évaluation du mois dernier.

La demande de pétrole au sein de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) devrait progresser de près de 150.000 bpj en glissement annuel en 2026, tandis que dans les pays non membres de l'OCDE, la demande devrait connaître une hausse d'environ 1,2 million de bpj.

"La croissance de la demande de pétrole devrait être soutenue par une forte demande du transport aérien et une mobilité routière saine, y compris le diesel routier et le camionnage, ainsi que par des activités industrielles, agricoles et de construction saines dans les pays non membres de l'OCDE", selon le rapport.

En 2027, la demande mondiale de pétrole devrait aussi enregistrer une croissance annuelle saine, d'après le rapport de l'OPEP, les pays non membres de l'OCDE représentant la majorité de la croissance mondiale.

