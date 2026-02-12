Samsung lance la production à grande échelle d'une puce mémoire IA de nouvelle génération

Le géant sud-coréen des technologies Samsung Electronics a annoncé jeudi 12 février le lancement de la production de masse d'une puce mémoire de nouvelle génération destinée à l'intelligence artificielle (IA).

>> Samsung va investir 310 milliards de dollars pour stimuler l'expansion de l'IA

>> Le bénéfice net de Samsung bondit d'un tiers en 2025, tiré par l'IA

Photo : AFP/VNA/CVN

L'entreprise "a démarré la production à grande échelle de son HBM4, à la pointe du secteur", a-t-elle indiqué, en référence à son modèle de puce mémoire à large bande passante, un composant essentiel des centres de données ("data centres") servant à l'IA.

"Cette prouesse constitue une première dans le secteur, assurant (à Samsung) une position de leader précoce sur le marché des HBM4", s'est félicité le groupe dans un communiqué.

Les spécialistes s'attendent à ce que le géant américain Nvidia, première entreprise en matière de valorisation au niveau mondial, qui conçoit le matériel informatique nécessaire à l'IA, devienne l'un des plus grands clients de Samsung.

L'intérêt grandissant pour la construction de centres de données destinés à servir l'IA multiplie les commandes de puces mémoire à large bande passante dernier cri.

Les deux mastodontes sud-coréen du secteur, SK Hynix et Samsung, s'étaient lancés dans une course à la production de ces HBM4.

D'après Samsung, ce composant est bien plus rapide par rapport aux générations précédentes: sa vitesse de traitement dépasse de plus de 40% les standards actuels. De quoi permettre de répondre "à la demande croissante en performances plus élevées", selon l'entreprise, dont l'action s'apprécie de plus de 6% jeudi après-midi 12 février à la Bourse en Corée du Sud.

Fin janvier, Samsung Electronics a annoncé une hausse de près d'un tiers de son bénéfice net pour 2025, à la faveur de l'engouement généralisé pour l'IA. L'entreprise a fait valoir des investissements à hauteur de 33,2 milliards de dollars dans des installations de production de puces, s'engageant à poursuivre ses dépenses pour les moderniser.

Le cabinet d'études de marché TrendForce, établi à Taipei, prévoit que le chiffre d'affaires de l'industrie des puces mémoire atteindra un pic mondial en 2027, à plus de 710 milliards d'euros.

Le gouvernement sud-coréen s'est dit déterminé à devenir l'un des trois plus grands champions de l'IA de la planète, aux côtés de la Chine et des États-Unis. En novembre, le président Lee Jae Myung avait déjà annoncé avoir triplé par rapport à 2024 l'enveloppe consacrée à l'intelligence artificielle dans le projet de budget 2026, assurant ainsi "marquer l'entrée dans l'ère de l'IA".

L'explosion généralisée de la demande en puces a toutefois entraîné une pénurie dans l'électronique grand public, menaçant d'augmenter les prix des téléphones, des ordinateurs portables et d'autres appareils.

AFP/VNA/CVN