La Thaïlande lance un programme pour dynamiser le tourisme dans les provinces frontalières

Le gouvernement thaïlandais a lancé une nouvelle initiative touristique, "Découvrez, Amusez-vous, Émerveillez-vous ! Est et Nord-Est", visant à injecter plus de 90 millions de bahts (2,78 millions de dollars) dans les économies locales le long de la frontière thaïlando-cambodgienne.

>> Le secteur touristique thaïlandais appelle à des améliorations majeures

>> La Thaïlande accueille 16,61 millions de visiteurs internationaux

>> La Thaïlande stimule ses exportations malgré les changements politiques

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Ce projet, dont le lancement est prévu le 15 novembre, offrira une aide financière pour les frais de voyage et d'hébergement des visiteurs, dans le cadre d'un effort ciblé pour stimuler les revenus régionaux.

Le porte-parole adjoint du gouvernement, Airin Phanrit, a expliqué que ce programme est une réponse directe aux répercussions économiques et sociales des récents différends frontaliers.

Le Premier ministre Anutin Charnvirakul a demandé aux agences compétentes de donner la priorité à la relance économique locale, le tourisme étant identifié comme le principal moteur du développement local.

Ce projet, géré par l'Office du tourisme de Thaïlande (TAT), vise à promouvoir les voyages de groupe via des voyagistes agréés, reliant sept provinces frontalières : Ubon Ratchathani, Sisaket, Surin, Buriram, Sa Kaeo, Chanthaburi et Trat.

Le TAT subventionnera les agences de voyages pour les circuits interprovinciaux incluant au moins une nuitée.

Cette subvention comprend une aide de 300 de bahts (9,26 de dollars) par nuit d'hébergement dans les sept provinces concernées, sous réserve de critères précis.

Airin a déclaré que les principaux objectifs sont de rétablir la confiance des touristes nationaux et internationaux, de relancer l'économie des régions concernées et de garantir que les revenus soient directement redistribués aux communautés locales.

VNA/CVN