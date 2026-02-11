L'e-commerce en France frôle les 200 milliards d'euros des ventes en 2025, un record

Le commerce en ligne en France a frôlé en 2025 les 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires, une progression de 7% qui s'explique par une fréquence d'achat record qui compense la baisse de la dépense moyenne effectuée lors d'un achat, selon le bilan annuel de la Fédération de l'e-commerce (Fevad).

Selon ce bilan, le secteur a totalisé 196,4 milliards d'euros de ventes l'an dernier, tirées surtout par les services : les ventes de services ont progressé de 9% (120,3 milliards) et celles de produits de 4% (76,1 milliards).

Malgré cette progression, la croissance de l'e-commerce français a ralenti en 2025 après un bond de 9,6% en 2024.

Près de 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires, "c'est un cap symbolique important, on parle de pratiquement 7% de PIB qui est réalisé via l'e-commerce, le tout dans un contexte très incertain à la fois sur le plan politique et économique", commente pour l'AFP Marc Lolivier, délégué général de la Fevad.

Le volume de transactions a augmenté de 10% pour atteindre 3,2 milliards, "soit plus de 100 commandes à la seconde traitées en France", se félicite-t-il.

Toutefois, le panier moyen, c'est-à-dire la dépense moyenne effectuée lors d'une visite en ligne sur un site marchand, recule de 3%, à 62 euros. Pour Marc Lolivier, c'est "le symptôme du phénomène d'épargne. Le climat d'incertitude conduit les Français à épargner de plus en plus" et "les consommateurs sont à la recherche de petits prix".

Cette tendance est favorisée "par deux autres phénomènes qui sont les sites chinois (Temu, AliExpress... ou d'origine chinoise comme Shein) et l'explosion de la seconde main (Vinted...)", continue-t-il.

La mode est d'ailleurs le secteur qui s'en tire le moins bien en ligne, en recul de 0,5%. À l'inverse, l'électronique et électroménager (+5,2%), le sport (+5,1%), et le meuble/décoration (+3%) tirent leur épingle du jeu.

Le marché de la vente en ligne atteint aujourd'hui sa maturité, avec 8 Français sur 10 qui commandent sur internet, selon la Fevad.

L'intelligence artificielle générative est un des leviers de croissance pour l'e-commerce : déjà utilisée par un cyberacheteur français sur trois dans son parcours d'achat en 2025 (étude Odoxa pour la Fevad), elle sera "une révolution sans précédent" avec une adoption très rapide, prédit Marc Lolivier.

