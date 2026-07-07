Identifier les martyrs : après des décennies d'attente, l'espoir renaît grâce à l'ADN

Dans la province centrale de Hà Tinh, plus de 16.300 proches de martyrs participent à une vaste campagne de prélèvements ADN. Derrière chaque échantillon se cache l'espoir, entretenu depuis des décennies, de rendre enfin un nom à ceux qui sont tombés pour la Patrie.

>> La campagne de 500 jours recueillit les échantillons sur 1.456 martyrs non identifiés

>> Accélérer l'identification des soldats morts pour la Patrie

>> 670 échantillons prélevés sur des restes de martyrs envoyés pour une analyse ADN

Photo : Huu Quyêt/VNA/CVN

Du 3 au 7 juillet, la province de Hà Tinh mène une vaste campagne de collecte de plus de 16.300 échantillons biologiques auprès des proches de martyrs dont l'identité n'a jamais pu être établie.

Cette opération vise à constituer une banque nationale de données génétiques afin de permettre l'identification des restes de soldats morts pour la Patrie demeurés anonymes, dans le cadre de la "Campagne des 500 jours et nuits".

Le Service de la police administrative chargée de l'ordre social (PC06) de la Police de Hà Tinh, en coordination avec les polices communales et de quartier, organise cette collecte sur cinq sites répartis dans l'ensemble de la province.

Photo : Huu Quyêt/VNA/CVN

Au premier site, installé dans le quartier de Thành Sen, les autorités prévoient de recueillir plus de 3.500 échantillons auprès des proches de martyrs issus de quinze communes et quartiers.

La collecte est réalisée selon un protocole particulièrement rigoureux : enregistrement, vérification des informations, prélèvement, mise sous scellés, conservation, puis transfert vers les laboratoires d'expertise.

Chaque échantillon est codifié et associé à un dossier individuel afin d'en garantir la traçabilité. Les résultats viendront alimenter la base nationale de données génétiques des familles de martyrs et seront comparés aux profils ADN obtenus à partir des restes de soldats encore non identifiés à travers le pays.

L'attente de familles en quête de réponses

Nombre de proches de martyrs, aujourd'hui âgés de plus de 70 ans, les cheveux blanchis par le temps, se rendent malgré leur grand âge et les difficultés de déplacement jusqu'aux centres de prélèvement avec l'espoir de contribuer, enfin, à rendre une identité à ceux qui sont tombés au champ d'honneur.

Photo : TP/CVN

Dans leurs regards se lit une même attente, nourrie après des décennies de silence.

Accompagnée par sa famille après un trajet de plus de trente kilomètres, Mme Trân Thi Thu (née en 1935 et domiciliée dans la commune de Tùng Lôc) attend discrètement son tour, portant le mince mais précieux espoir de retrouver la trace de son jeune frère, le martyr Trân Quôc Em.

À 91 ans, ses souvenirs s'estompent peu à peu, mais elle se rappelle encore avec émotion le jour où son frère est parti sous les drapeaux. Selon elle, Trân Quôc Em est tombé sur le front du Sud à l'âge de dix-huit ans, avant même d'avoir fondé une famille. Depuis plus d'un demi-siècle, les siens n'ont jamais cessé de le rechercher, sans parvenir à découvrir le lieu où il repose.

Avant d'accéder à la salle de prélèvement, de longues files de proches de martyrs patientent en silence après les formalités d'enregistrement et la vérification de leurs informations. La plupart sont désormais au crépuscule de leur vie : cheveux entièrement blancs, certains s'appuient sur une canne, d'autres avancent soutenus par leurs enfants ou leurs petits-enfants.

Sur chaque visage se mêlent émotion et espérance. Tous confient à la science l'espoir de retrouver un père, un frère ou un fils disparu depuis des dizaines d'années sur les champs de bataille.

Une mobilisation au service du devoir de mémoire

Sur les différents sites, des jeunes volontaires et des policiers sont mobilisés pour accompagner les familles et les aider à accomplir les formalités nécessaires.

Afin de faciliter la participation des proches de martyrs, notamment des personnes âgées, fragiles ou vivant dans des communes éloignées, plusieurs collectivités ont mis gratuitement des véhicules à leur disposition pour les conduire jusqu'aux centres de collecte. Les autorités locales, les forces de police, les organisations de jeunesse et les associations les accompagnent également tout au long du déplacement, des démarches administratives et du prélèvement.

Souffrant d'un handicap à une jambe, Phan Viêt, 74 ans, parent du martyr Phan Van Thanh, éprouve de grandes difficultés à se déplacer. Pour lui permettre de participer à cette campagne, des policiers du quartier de Thành Sen sont venus le chercher directement à son domicile avant de l'accompagner jusqu'au centre de prélèvement, où ils lui ont apporté leur assistance tout au long de la procédure.

Selon le calendrier établi, la province de Hà Tinh procède, du 3 au 7 juillet, à la collecte de plus de 16.300 échantillons biologiques sur cinq sites : les quartiers de Thành Sen et de Nam Hông Linh, ainsi que les communes de Duc Tho, Huong Khê et Kỳ Anh.

Trân Thi Thuy Nga, vice-présidente du Comité populaire du quartier de Thành Sen, souligne : "La collecte d'échantillons ADN auprès des proches de martyrs revêt une importance toute particulière. Elle contribue non seulement à la constitution de la base nationale de données génétiques, mais fournit également le socle scientifique indispensable à l'identification des restes des martyrs encore dépourvus d'identité. Chaque échantillon recueilli représente une nouvelle chance de rendre à ces héros leur nom, leur terre natale et leur famille. Nous considérons cette mission non seulement comme une responsabilité politique, mais aussi comme un devoir moral envers ceux qui ont sacrifié leur vie pour la Patrie. Elle répond aux attentes profondes des familles de martyrs et contribue à la mise en œuvre efficace de la +Campagne des 500 jours et nuits+ dans notre province".

Câm Sa/CVN