Têt : Dà Nang accueille les premiers visiteurs internationaux

La ville de Dà Nang (Centre) a officiellement lancé le 17 février, correspondant au premier jour de l'année lunaire du Cheval, sa saison touristique 2026 par une série de cérémonies d'accueil solennelles, marquant une reprise vigoureuse du segment international.

Photo : VNA/CVN

Sous l'égide du Département municipal du tourisme, le programme « Ouverture du printemps touristique 2026 » a débuté dans une ambiance festive au pied du Pont du Dragon. Les autorités locales y ont organisé des spectacles de danse du lion et du dragon, symboles de prospérité, pour accueillir les premiers visiteurs de l'année.

Outre la distribution d'enveloppes rouges (li xi) et de cadeaux souvenirs, les touristes ont pu s'immerger dans des espaces floraux et des reconstitutions de traditions ancestrales du Têt, soulignant la volonté de la ville de promouvoir un tourisme à la fois moderne et ancré dans l'identité culturelle vietnamienne.

Parallèlement, à l'aéroport international de Dà Nang, l'accueil du vol FD634 en provenance de Bangkok (Thaïlande) a marqué un temps fort de la matinée. Plus de 200 passagers internationaux ont été accueillis par les responsables du Service municipal du tourisme et des autorités aéroportuaires. Cinq passagers privilégiés ont reçu des bouquets de fleurs et des bons de services premium (vouchers). L'ensemble des voyageurs a participé à la tradition de la « cueillette de la chance » (hái lộc) et s'est vu remettre des produits typiques : chapeaux coniques (nón lá), lanternes artisanales, café et spécialités locales à la noix de coco.

Photo : VNA/CVN

Selon Tân Van Vuong, directeur adjoint du Service municipal du tourisme, l’organisation simultanée des activités d’accueil aux principales portes d’entrée aériennes et dans le centre urbain témoigne du professionnalisme et de la proactivité des autorités locales, contribuant à offrir une première impression chaleureuse et hospitalière dès l’arrivée des visiteurs.

D’après les informations fournies par l’Aéroport international de Dà Nang et les unités concernées, durant la période du Têt lunaire 2026 (du 14 au 22 février, soit du 27e jour du dernier mois lunaire au 6e jour du Nouvel An), le nombre total de vols à destination de Dà Nang devrait dépasser 1.500, en hausse d’environ 36% par rapport au Têt 2025. La fréquence moyenne d’exploitation est estimée à 173 vols par jour, soit 46 vols quotidiens de plus qu’à la même période de l’année précédente.

Ces indicateurs positifs traduisent la dynamique de reprise et de croissance stable du secteur touristique de cette ville, en particulier sur le segment international, créant une base favorable pour intensifier la promotion des marchés, élargir le réseau de liaisons aériennes et améliorer la qualité des services tout au long de l’année 2026.

En 2025, le tourisme à Dà Nang connaît une croissance exceptionnelle, avec une hausse attendue de 25% des visiteurs internationaux, atteignant plus de 7,6 millions de voyageurs étrangers sur un total de plus de 17,3 millions de touristes. Les recettes dépassent 36.000 milliards de dôngs (environ 1,41 milliard de dollars), en hausse de 15% par rapport à 2024.

VNA/CVN