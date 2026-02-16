Quang Ninh

Inauguration de l’espace décoratif intitulé "Avenue florale et technologique lumineuse"

La province de Quang Ninh a inauguré, dimanche 15 février (soit le 28 e jour du dernier mois lunaire de l’année du Serpent 2025), l’espace décoratif intitulé ''Avenue florale et technologique lumineuse'', placé sous le thème ''Printemps du patrimoine - Merveille numérique''.

Photo : VNA/CVN

Longue d’environ un kilomètre, l’avenue a été conçue autour de six valeurs fondamentales de la localité : nature préservée, culture distinctive, société civilisée, administration transparente, économie dynamique et population épanouie.

Selon Nguyên Viêt Dung, directeur du service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, le point d’orgue de l’événement – attirant des dizaines de milliers d’habitants et de visiteurs – réside dans la combinaison de la mascotte équine de l’année Binh Ngo (Cheval) avec des îlots floraux éclatants, intégrés à un chemin de lumièreê utilisant des technologies LED programmées et des dispositifs de projection modernes. Pour de nombreux habitants, il s’agit d’une expérience inédite, reflétant l’image d’une ville intelligente et créative.

Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Ta Quang Đông, a estimé que la mise en œuvre de cette avenue florale associée à la technologie lumineuse constitue une initiative innovante, introduisant la beauté de la culture traditionnelle dans un espace technologique contemporain. Il y voit une illustration concrète de la stratégie de développement des industries culturelles, créant un levier pour permettre au tourisme de Quang Ninh d’affirmer son statut de centre événementiel majeur dans la région. La province figure parmi les destinations les plus attractives, conjuguant le charme de la baie de Ha Long classée au patrimoine mondial et une administration moderne et transparente.

L’apparition de produits touristiques créatifs tels que cette ''Avenue florale et technologique lumineuse'' s’inscrit dans la continuité des succès enregistrés récemment par le secteur touristique local.

En 2025, le tourisme de Quang Ninh a établi un record en accueillant plus de 21 millions de visiteurs, dépassant l’objectif initial. Les recettes touristiques totales pour 2025 sont estimées à 57.000 milliards de dongs (environ 2,19 milliards de dongs), contribuant de manière significative à la croissance du PIB provincial.

Pour 2026, la province ambitionne d’attirer plus de 22 millions de visiteurs, dont 5,2 millions d’étrangers, avec un objectif de recettes touristiques d’au moins 65.000 milliards de dôngs.

VNA/CVN