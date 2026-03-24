Tennis : Atmane s'offre Auger-Aliassime, Medvedev chute

Le Français Térence Atmane (53 e joueur mondial) s'est offert le Canadien Félix Auger-Aliassime (8 e ) 6-3, 1-6, 6-3 le 23 mars pour se hisser en huitièmes de finale du Masters 1000 de Miami, que ne verra pas le Russe Daniil Medvedev.

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En revanche, le No2 mondial Jannik Sinner n'a éprouvé aucun problème pour écarter le Français Corentin Moutet (33e) 6-1, 6-4. L'Italien, vainqueur la semaine précédente à Indian Wells et qui vise le doublé à Miami qu'il a déjà remporté en 2024, affrontera l'Américain Alex Michelsen (40e) pour une place en quarts de finale.

Autre Tricolore en lice le 23 mars, Quantin Halys (111e) a éliminé le Polonais Kamil Majchrzak (57e) 7-6 (7/4), 6-1. Il a ainsi égalé son meilleur résultat en Masters 1000, déjà atteint à Miami en 2023, mais la marche sera très élevée pour tenter de se hisser en quarts puisqu'il affrontera l'Allemand Alexander Zverev (3e) qui a cédé un set à Marin Cilic avant de s'imposer 6-2, 5-7, 6-4.

Vainqueur jusque-là de deux membres du Top 10 en sept confrontations, Atmane s'est offert le scalp du récent finaliste à Rotterdam et demi-finaliste à Dubaï le mois dernier.

Après avoir empoché le premier set en 37 minutes, le Boulonnais de 24 ans a été débordé dans le deuxième.

Malgré une douleur à l’épaule qui l'a contraint à demander un temps-mort médical à 3-2 en sa faveur, Atmane a retrouvé un second souffle, se détachant 5-2 puis concluant deux jeux plus tard en moins de deux heures (1h53 min).

"C'est très positif pour moi de me prouver que je peux évoluer à ce niveau de jeu et pouvoir avancer dans le tournoi", a commenté Atmane, qui est assuré d'entrer le 23 mars pour la première fois de sa carrière dans le Top 50.

"Maintenant qu'on a atteint l'objectif fixé avec le coach (Guillaume Peyre) d'être dans le Top 50, il va falloir qu'on vise encore plus haut", a-t-il relevé.

Atmane avait atteint à la surprise générale les demi-finales du Masters 1000 de Cincinnati l'été dernier, stoppé par Sinner après avoir écarté Taylor Fritz puis Holger Rune.

Il rencontrera le 25 mars l'Américain Frances Tiafoe (20e), qui s'est défait du tenant du titre tchèque Jakub Mensik (13e) 7-6 (7/4), 4-6, 7-6 (13/11), après avoir sauvé deux balles de match à 7/8 puis à 9/10 dans le dernier tie break.

Miami perpétue ses hécatombes

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Dans le premier match du jour, le Français Ugo Humbert (34e) s'est lui aussi qualifié face au Kazakhstanais Alexander Shevchenko (84e) 6-4, 7-6 (7/2). Il affrontera en huitième l'Argentin Francisco Cerundolo (19e), qui a créé une nouvelle sensation en dominant Daniil Medvedev (10e) 6-0, 4-6, 7-5.

Le Russe, finaliste mi-mars du Masters 1000 d'Indian Wells et vainqueur en février de l'ATP 500 de Dubaï, avait déjà connu des signes de fébrilité pour son entrée en lice, au tour précédent, face au jeune Japonais Rei Sakamoto, 164e mondial.

Le 23 mars, il est passé au travers du premier set, lâché en 21 minutes. La partie s'est ensuite équilibrée mais Medvedev a flanché au plus mauvais moment alors qu'il était mené 6-5 dans la troisième manche. Sur son service, il a eu une balle d'égalisation à 6 jeux partout mais a enchaîné deux fautes directes puis une double faute pour offrir le match à Cerundolo.

"C'était mon premier match contre Daniil. C'est probablement un des seuls gars du circuit que je n'avais pas encore rencontré. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Il a sorti un très bon début de saison alors je ne m'attendais pas à prendre le premier set 6-0 et à breaker dans le second. Il s'est subitement mis à jouer super bien mais j'ai continué à y croire", a commenté l'Argentin de 27 ans.

Miami lui réussit plutôt bien, puisqu'il y a atteint trois fois les quarts de finale lors de ses quatre dernières participations.

La levée 2026 du tournoi floridien réussit nettement moins bien aux favoris, puisqu'Auger-Aliassime, Medvedev et le tenant du titre, Mensik, rejoignent le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz, l'Australien Alex De Minaur (6e) et l'Américain Ben Shelton (9e) sur la liste des têtes de série tombées prématurément.

AFP/VNA/CVN