Biathlon : Jeanmonnot et Perrot valident leur 3e petit globe chacun

À Oslo, Lou Jeanmonnot et Eric Perrot complètent leur collection : les biathlètes français, assurés de remporter la Coupe du monde dans leur catégorie, ont décroché samedi 21 mars en Norvège leur troisième petit globe chacun avec celui de la poursuite.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"C'est la cerise sur le gâteau parce que la saison est déjà complètement réussie", a savouré la Jurassienne de 27 ans, 4e de la poursuite dans le stade d'Holmenkollen (19/20), remportée au sprint par la Suédoise Hanna Oeberg (17/20).

Avant la dernière poursuite de la saison, Jeanmonnot avait 20 points de retard sur la Finlandaise au classement de la spécialité. Mais Minkkinen a manqué son entame de course avec deux fautes et termine 23e.

"Suvi a laissé une porte ouverte et ça aurait été dommage de ne pas la saisir. C'est loin de ce qu'elle est capable de faire mais à la fin le globe va dans les mains de quelqu'un et je ne suis pas déçue que ce soit dans les miennes", a raconté Jeanmonnot après la course.

Mathématiquement, elle peut encore réaliser le Grand Chelem dimanche avec le globe de la mass start mais elle accuse 45 points de retard sur Julia Simon, 2e de la poursuite samedi (19/20).

"C'est vraiment beaucoup 45 points. J'ai envie de profiter de cette mass start pour faire enfin un biathlon engagé et relâché. Si une porte s'ouvre, j'espère être capable de la prendre et sinon ça ne changera pas grand-chose", a assuré Jeanmonnot.

Mano a mano

Samedi après-midi 21 mars, le brouillard a longtemps campé dans le stade mais c'est bien sous un grand ciel bleu que Hanna Oeberg s'est élancée en première position grâce à sa victoire dans le sprint jeudi 19 mars.

La Suédoise est partie faire deux tours de pénalité après le premier tir couché, ce qui a permis à la Française Julia Simon de combler la quarantaine de secondes de débours au départ grâce à un sans-faute et de prendre rapidement les commandes de la poursuite.

Les deux biathlètes se sont alors livré un mano a mano, blanchissant les dix cibles qui ont suivi (second tir couché et premier tir debout), pour se jouer la victoire sur le dernier tir debout.

Elles ont alors manqué chacune une cible et, le sourire jusqu'aux oreilles, Julia Simon savait qu'elle sortirait en même temps que la Suédoise pour une victoire au sprint. Hanna Oeberg a placé une attaque dans la dernière montée, Julia Simon s'est accrochée mais la Suédoise a coupé la ligne une demi-seconde avant la Française.

Perrot 2e, Jacquelin 3e

Plus tard dans l'après-midi, Eric Perrot a fait le spectacle avec l'homme fort du moment Sturla Laegreid. Les deux derniers vainqueurs de la Coupe du monde ont rendu une copie parfaite (20/20) mais c'est le Norvégien qui a remporté la poursuite à la photo-finish, sa cinquième victoire consécutive.

"Il était costaud aujourd'hui. Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même si je n'arrive pas à le battre. Et je trouve que c'est la meilleure façon de progresser en tout cas. Donc merci à lui de m'offrir des duels comme ça", a expliqué le Savoyard de 24 ans.

Perrot avait 20 points d'avance sur Sebastian Samuelsson avant la course mais le Suédois s'est manqué au tir (16/20) et finit 12e. En plus du gros globe qu'il recevra dimanche, le Français s'assure donc un troisième petit globe, après ceux de l'individuel et de la mass start.

"Je m'en veux presque pour la dernière balle dans le sprint d'hier (vendredi 20 mars) qui m'aurait sûrement offert le Grand Chelem mais c'est le jeu. Je suis fier de jouer encore ces globes et de faire podium coup sur coup", a ajouté Perrot.

Deuxième du sprint, Emilien Jacquelin a bien tenté de suivre le train intensif mis en place par Laegreid et Perrot mais ses deux fautes au tir (18/20) l'ont condamné pour la victoire. Il termine malgré tout troisième à 1 min 11 sec, son quatrième podium d'affilée.

Samedi 21 mars, l'équipe de France a donc validé les 62e, 63e et 64e podiums de hiver, en prenant en compte les 13 médailles décrochées aux Jeux olympiques, à deux unités du record (66) de la saison passée à deux courses du terme.

AFP/VNA/CVN