Biathlon : pour la der à Oslo, des Bleus lessivés mais avec toujours plus de globes

Pas de victoires pour la der de la saison à Oslo, mais l'essentiel a été fait : le biathlon français a récupéré dimanche 22 mars à Oslo les derniers globes de cristal au terme d'une saison intense, épuisante, mais triomphale.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Merci les Bleus, merci les Bleus", hurlaient les nombreux supporters tricolores venus dans le stade d'Holmenkollen, qui surplombe la capitale norvégienne, assister au sacre de Lou Jeanmonnot chez les dames et Eric Perrot chez les hommes.

A l'issue de la saison, la France décroche donc les deux gros globes du classement général et sept des huit petits globes de spécialités individuelles: sprint, individuel, poursuite (Jeanmonnot), mass start (Simon) féminin, ainsi que poursuite, mass start, individuel masculin (Perrot), à quoi s'ajoute le petit globe du relais féminin.

En début d'après-midi, l'Italienne Lisa Vittozzi (19/20) a remporté la dernière mass start de la saison mais c'est bien Julia Simon, 6e, qui a soulevé le petit globe de la spécialité à l'issue de la course, avec trois fautes au tir (17/20).

"J'ai vraiment le sentiment d'une saison accomplie", a savouré la Savoyarde de 29 ans, qui a aussi décroché 4 médailles dont 3 en or aux Jeux olympiques de Milan Cortina.

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Lauréate cette saison du classement général de la Coupe du monde de biathlon ainsi que des trois autres petits globes (individuel, sprint, poursuite), Lou Jeanmonnot n'a pas réalisé le Grand Chelem et termine 15e de la mass start, et n'a "émotionnellement plus rien à donner".

Très émue, la Jurassienne de 27 ans a enfin soulevé le gros globe de cristal dimanche, le "Graal" à ses yeux qui lui échappait depuis deux hivers, que lui a remis son amie et rivale l'an dernier Franziska Preuss, fraîchement retraitée.

"Il y a de la fierté, un peu de fatigue aussi, énormément de plaisir par rapport à ce qui s'est passé ces deux dernières années. C'est une sensation d'accomplissement et de manière générale c'est un rêve qui est réalisé", a apprécié Jeanmonnot.

"Le poids de l'exigence"

Plus tard, c'était au tour des hommes de clôturer quatre mois de compétitions intenses par une mass start.

En plus du classement général, Eric Perrot était déjà assuré de remporter le globe de la spécialité avec 91 points d'avance avant la course.

Le Savoyard de 24 ans termine 3e d'une course remportée au sprint par le Norvégien Johan-Olav Botn devant l'Allemand Philipp Nawrath, auteurs tous les deux d'un 20/20 derrière la carabine.

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Devant ses proches venus en nombre de Peisey-Vallandry, Perrot a jeté en l'air son gros globe avant de le rattraper, le sourire jusqu'aux oreilles.

"C'est plus lourd que ça paraît parce que c'est du cristal, c'est transparent et pourtant ça pèse son poids. Le poids de l'exigence qu'il faut mettre derrière et je trouve ça agréable de sentir physiquement qu'il faut mettre un peu d'effort pour soulever cette coupe, car ça a été le cas tout au long de la saison", a philosophé le triple médaillé aux JO-2026.

Plus jeune, le natif de Bourg-Saint-Maurice, fils d'un ancien biathlète français et d'une ancienne biathlète norvégienne, venait souvent dans le stade d'Holmenkollen, un autre signe du destin pour le prodige du biathlon.

"J'ai toujours rêvé de courir ici. Pouvoir gagner mon premier globe ici, ça a quelque chose de très gratifiant pour moi. Et puis de le faire devant ma famille pour le partager, c'est quelque chose de très fort dans mon pays qui est la Norvège aussi", s'est-il réjoui.

Sa 3e place dimanche 22 mars offre un 65e podium à l'équipe de France de biathlon sur l'ensemble de la saison 2025/26, en y intégrant les 13 médailles (dont 6 en or) lors des Jeux olympiques de Milan Cortina, sur le site d'Anterselva dans le Nord de l'Italie.

"C'est à l'image d'une saison pleinement réussie, je dirais même euphorique pour le biathlon français", a savouré le patron de biathlon tricolore Stéphane Bouthiaux.

AFP/VNA/CVN