NBA : nouveau triple-double pour Jokic, les Wolves gagnent enfin à Boston

Nikola Jokic a signé un triple-double lors du succès de Denver contre Portland et les Timberwolves se sont imposés sur le parquet des Celtics pour la première fois depuis 21 ans dimanche 22 mars en NBA.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le Serbe Nikola Jokic, triple MVP (2021, 2022 et 2024), a signé un nouveau triple-double avec 22 points, 14 rebonds et 14 passes pour aider ses Denver Nuggets à vaincre les Portland Trail Blazers 128-112.

Avec un 192e triple-double depuis ses débuts en 2015, Jokic (31 ans) se rapproche du recordman Russell Westbrook (209), son ancien coéquipier à Denver, toujours actif avec Sacramento à 37 ans.

Les Nuggets, jamais menés de la partie, se sont envolés dans le 3e quart-temps.

Ils restent cinquièmes à l'Ouest (44v-28d), à un souffle des Houston Rockets (43v-27d).

Les Wolves hurlent enfin à Boston

Bien que privés de leur leader Anthony Edwards (genou), qui doit être réévalué dans quelques jours, les Minnesota Timberwolves ont gagné 102-92 sur le parquet des Bostons Celtics, deuxièmes à l'Est (47v-24d), une première depuis mars 2005.

Bones Hyland (23 points) a contribué à mettre fin à la plus ancienne série de défaites sur un même parquet NBA.

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Rudy Gobert a compilé 9 points et 14 rebonds face aux 29 points et 7 rebonds de Jaylen Brown.

Les Wolves sont sixièmes à l'Ouest, avec le même bilan que les Nuggets (44v-28d).

Raynaud en forme

Le rookie français de Sacramento Maxime Raynaud s'est encore montré à son avantage avec 22 points et 10 rebonds lors du succès des Kings face aux Brooklyn Nets 126-122.

Trois Français étaient titulaires pour ce duel entre mal classés: Raynaud et le meneur Killian Hayes (2 points, 4 rebonds) pour les Kings, face au meneur et rookie des Nets Nolan Traoré (17 points, 4 passes).

Bilal Coulibaly a lui compilé 13 points, 5 rebonds, 2 passes, 3 interceptions et 2 contres lors de la correction reçue par Washington sur le parquet des New York Knicks de Karl-Anthony Towns (26 points, 16 rebonds) 145-113.

AFP/VNA/CVN