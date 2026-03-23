NBA : nouveau triple-double pour Jokic, les Wolves gagnent enfin à Boston

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|Nikola Jokic (gauche) face à Matisse Thybulle lors du match NBA des Denver Nuggets contre les Portland Trail Blazers, le 22 mars à Denver.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Le Serbe Nikola Jokic, triple MVP (2021, 2022 et 2024), a signé un nouveau triple-double avec 22 points, 14 rebonds et 14 passes pour aider ses Denver Nuggets à vaincre les Portland Trail Blazers 128-112.
Avec un 192e triple-double depuis ses débuts en 2015, Jokic (31 ans) se rapproche du recordman Russell Westbrook (209), son ancien coéquipier à Denver, toujours actif avec Sacramento à 37 ans.
Les Nuggets, jamais menés de la partie, se sont envolés dans le 3e quart-temps.
Ils restent cinquièmes à l'Ouest (44v-28d), à un souffle des Houston Rockets (43v-27d).
Les Wolves hurlent enfin à Boston
Bien que privés de leur leader Anthony Edwards (genou), qui doit être réévalué dans quelques jours, les Minnesota Timberwolves ont gagné 102-92 sur le parquet des Bostons Celtics, deuxièmes à l'Est (47v-24d), une première depuis mars 2005.
Bones Hyland (23 points) a contribué à mettre fin à la plus ancienne série de défaites sur un même parquet NBA.
|Julius Randle tente un tir malgré Luka Garza (gauche) lors du match NBA des Minnesota Timberwolves contre les Boston Celtics, le 22 mars à Boston.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Rudy Gobert a compilé 9 points et 14 rebonds face aux 29 points et 7 rebonds de Jaylen Brown.
Les Wolves sont sixièmes à l'Ouest, avec le même bilan que les Nuggets (44v-28d).
Raynaud en forme
Le rookie français de Sacramento Maxime Raynaud s'est encore montré à son avantage avec 22 points et 10 rebonds lors du succès des Kings face aux Brooklyn Nets 126-122.
Trois Français étaient titulaires pour ce duel entre mal classés: Raynaud et le meneur Killian Hayes (2 points, 4 rebonds) pour les Kings, face au meneur et rookie des Nets Nolan Traoré (17 points, 4 passes).
Bilal Coulibaly a lui compilé 13 points, 5 rebonds, 2 passes, 3 interceptions et 2 contres lors de la correction reçue par Washington sur le parquet des New York Knicks de Karl-Anthony Towns (26 points, 16 rebonds) 145-113.
AFP/VNA/CVN