NBA : LeBron James s'empare du record de matches disputés

La vedette des Los Angeles Lakers LeBron James, à la carrière d'une longévité exceptionnelle, s'est emparé samedi 21 mars du record de matches disputés avec une 1.612 e rencontre de saison régulière NBA contre Orlando, une de plus que Robert Parish.

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Photo : Reuters/VNA/CVN

Le "King", âgé de 41 ans et dans sa 23e saison NBA, un autre record, dépasse ainsi Parish, retraité en 1997, après s'être déjà emparé du record de points inscrits il y a trois ans.

LeBron James, quadruple champion NBA, avait égalé ce record jeudi 19 mars tout en produisant un triple-double lors d'un succès à Miami, réaffirmant que le crépuscule de sa carrière reste associé à de hautes performances.

Samedi, il fait partie des cinq titulaires des Lakers, avec le Slovène Luka Doncic, pour un déplacement à Orlando à moins d'un mois de la fin de la saison régulière, alors que les Lakers ont gagné huit matches d'affilée et pointent à la 3e place de la conférence Ouest (45v-25d).

L'ancien héros de Cleveland et de Miami, qui évolue dans le même effectif que son fils Bronny, entretient le flou quant à la suite de sa carrière à l'issue de la saison.

"Je ne me suis pas posé en me demandant quels records je voulais battre. C'est juste arrivé, ça ne faisait pas partie de mes objectifs. Le nombre de matches joués, de points marqués, la série de matches à 10 points ou plus, je n'avais pas ces choses à l'esprit", avait-il assuré jeudi 19 mars.

"Je voulais être le meilleur joueur de l'histoire, gagner le championnat, être élu rookie de l'année, être sélectionné au All-Star Game, décrocher une médaille d'or olympique, être MVP... Voilà quels étaient mes objectifs".

LeBron James multiplie les records en NBA après s'être emparé il y a trois ans du plus marquant, le nombre de points inscrits, devant Kareem Abdul-Jabbar. Il a de nouveau dépassé début mars la légende des Lakers, cette fois au nombre de paniers inscrits.

Samedi 21 mars, le "King" a ainsi disputé un match de plus que le "Chief" Robert Parish, ancien des Golden State Warriors et des Boston Celtics notamment, lui aussi quadruple champion NBA, membre du Hall of Fame de la ligue de basket nord-américaine.

"Aucun autre joueur ne mérite plus de battre ce record de dur à cuire", a déclaré Parish cette semaine à Sirius NBA Radio.

AFP/VNA/CVN