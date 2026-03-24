NBA : les Spurs suivent le rythme du Thunder, les Pistons freinent les Lakers

Les Spurs de Victor Wembanyama et le Thunder de Shai Gilgeous-Alexander, tous deux victorieux, ont continué leur mano a mano pour le leadership à l'Ouest et le titre de MVP, alors que Daniss Jenkins, face aux Lakers, a une nouvelle fois répondu présent pour les Pistons, le 23 mars en NBA.

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Wemby et SGA enchaînent

Dans la course au MVP, le duel acharné à distance entre Victor Wembanyama et Shai Gilgeous-Alexander s'est poursuivi, les deux franchises les mieux classées à l'Ouest ayant gagné sans trembler.

À Miami, Wembanyama a montré la voie en inscrivant 26 points lors de la large victoire des San Antonio Spurs face au Heat (136-111). Dylan Harper et Keldon Johnson ont ajouté 21 points chacun en sortie de banc pour ce sixième succès d'affilée des Texans.

Le Français de 22 ans, qui a pris 15 rebonds et réussi cinq contres, s'est préservé dans le dernier quart-temps.

Stephon Castle, qui a succédé à Wemby au palmarès de rookie de l'année, a été précieux avec 19 points, sept rebonds et six passes.

En face, Bam Adebayo a été limité à 18 points en 29 minutes (5/17 au tir). Et Miami, 9e de la Conférence Est, voit s'éloigner davantage une qualification directe pour les play-offs, avec ce cinquième revers de suite.

Les Spurs restent au contact de la tête de la conférence Ouest, à trois victoires du Thunder. En s'imposant en Floride, ils ont déjà décroché le titre honorifique de la division Southwest, une première depuis 2017.

Quelques heures plus tard, à Philadelphie, Gilgeous-Alexander, MVP en titre, a inscrit 22 points lors de la victoire facile d'Oklahoma City sur le parquet des Philadelphia Sixers (123-103). Le Thunder enchaîne ainsi un 12e succès consécutif, grâce comme souvent à un collectif ultra-solide, avec six joueurs à plus de dix points.

Les Sixers, diminués, n'ont jamais été en mesure de rivaliser avec le champion sortant, qui a pris les commandes dans le deuxième quart-temps. Seule consolation, leur rookie bahaméen V.J. Edgecombe a une nouvelle fois fait parler la poudre, avec 35 points.

Avec un bilan de 57 victoires pour 15 défaites, Oklahoma City entend bien conserver jusqu'au bout de la saison régulière la tête à l'Ouest, alors qu'il reste dix rencontres à disputer.

Jenkins répond présent pour Détroit

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Daniss Jenkins a inscrit 30 points, son record personnel, pour permettre aux Pistons de mettre fin à la série de neuf victoires consécutives des Lakers en s'imposant à domicile (113-110).

La franchise de Los Angeles a bouché un écart de seize points pour revenir devant en toute fin de match, mais le meneur de 24 ans a ajouté quatre unités à son total dans les dernières trente secondes.

La tentative de loin de Luka Doncic (32 points) pour arracher la prolongation a échoué.

Détroit était toujours privé de son meneur vedette Cade Cunningham, forfait pour une durée indéterminée après avoir souffert d'un pneumothorax. En son absence, Jenkins a une nouvelle fois pris les rênes des Pistons, avec huit passes, bien aidé par le pivot Jalen Duren (20 points et 11 rebonds).

"Je ne suis plus surpris", a déclaré l'entraîneur de Détroit, J.B. Bickerstaff, à propos de Jenkins, arrivé en NBA en 2024 sans être drafté. "Quand on lui en a donné l'occasion, il a répondu présent pour nous. Que ce soit tout au long du match ou dans les moments décisifs, il trouve le moyen d'influencer la victoire. Il mérite beaucoup de crédit ce soir".

Austin Reaves a signé 24 points pour les Lakers. LeBron James est passé tout près d'un triple-double, avec 12 points, 10 passes et neuf rebonds.

Détroit a porté son bilan à 52 victoires pour 19 défaites, consolidant ainsi son avance en tête de la Conférence Est avec cinq succès de plus que les Celtics de Boston. Les Lakers restent troisièmes de la Conférence Ouest, avec deux victoires d'avance sur Houston, quatrième.

AFP/VNA/CVN