La langue vietnamienne parmi les matières optionnelles à une université malaisienne

Photo : VNA/CVN

Chaque année, entre 100 et 140 étudiants de la Faculté de langues et linguistique (FLL) s'inscrivent pour apprendre la langue et la culture vietnamiennes, comme l'a indiqué le doyen de la FLL, Professeur Surinderpal Kaur.

Les étudiants viennent de Malaisie, de Chine, d'Inde et d'Indonésie. La faculté offre également des cours dans neuf autres langues, à savoir l'arabe, le chinois, l'anglais, le français, l'allemand, l'italien, le japonais, l'espagnol et le tamoul.

Le FLL, initialement créé en tant que centre de langues en 1972, est chargé de dispenser des cours de langues pour répondre aux besoins de l'université. Elle a proposé des cours de langue vietnamienne depuis sa création jusqu'en 2017, année où le dernier professeur vietnamien a pris sa retraite. Cependant, en 2023, le programme de langue et de culture vietnamiennes a repris avec l'arrivée de la linguiste Nguyên Thuy Thiên Huong. Elle a su inspirer le personnel et les étudiants de la FLL à en apprendre davantage sur le Vietnam.

Selon le Professeur Surinderpal, la faculté coopère avec l'Association d'amitié Malaisie - Vietnam pour des programmes d'échange d'étudiants, dans l'espoir de construire un programme spécifique basé sur la coopération entre les deux pays. Elle envisage également de développer un programme complet d'enseignement du vietnamien du niveau débutant à avancé. Par ailleurs, la faculté souhaite organiser des activités pour promouvoir la culture vietnamienne, comme des cours de cuisine, de musique traditionnelle ainsi que des visites et projections de films.

Lors de la célébration du 52e anniversaire de la FLL jeudi 13 juin, au stand du Vietnam, le café vietnamien et des plats typiques tels que les rouleaux de printemps (nem) et le banh mi (sandwich vietnamien) ont été présentés, séduisant de nombreux visiteurs.

VNA/CVN