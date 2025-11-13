Tây Ninh exhorte à placer le peuple au cœur de la stratégie de développement

À l’approche du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, de nombreux membres du Parti de la province de Tây Ninh (Sud) ont exprimé un fort sentiment de responsabilité, de confiance et de consensus quant au contenu des projets de documents du Congrès.

Photo : VNA/CVN

Ces opinions ont mis en lumière le principe fondamental de "placer le peuple au cœur de la stratégie de développement" et ont considéré "le développement de ressources humaines de haute qualité comme une percée" pour parvenir à une croissance rapide et durable durant la période 2025-2030.

Le président de l’Association des juristes de Tây Ninh, Dang Van Xuong, a salué le projet de rapport politique, affirmant qu’il reflète objectivement et de manière exhaustive les réalisations du pays dans un contexte marqué par de nombreuses difficultés.

Il a ajouté que le Parti a fait preuve d’audace, d’intelligence et de capacité de direction, guidant le pays vers la résolution des défis et l’obtention des réalisations historiques significatifs. L’économie maintient une croissance stable, les principaux équilibres macroéconomiques sont garantis et le niveau de vie de la population s’améliore.

Le responsable a proposé que le document exprime plus clairement l’évaluation du niveau de vie de la population et a suggéré de placer le point de vue "renforcer la force du peuple" avant celui de "promouvoir la grande union nationale", soulignant ainsi le rôle central du peuple dans toutes les décisions.

Il a par ailleurs recommandé d’intégrer l’idée d’"améliorer la vie, le bonheur et la satisfaction de la population" comme critère et objectif de toutes les politiques. "Aussi élevés que soient la croissance économique ou les recettes fiscales, si la vie des gens ne s’améliore pas concrètement, ce développement ne peut être considéré comme complet", a-t-il déclaré.

De son côté, Nguyên Van Hung, vice-président du Conseil populaire de la commune de Hoa Khanh, a souligné que la vie de la population, notamment en milieu rural, s’est considérablement améliorée grâce aux investissements dans les infrastructures, l’électricité, l’eau potable et l’accès à Internet, ainsi qu’aux politiques de réduction de la pauvreté et au soutien apporté aux groupes vulnérables. Dans le domaine culturel, le mouvement "Tous unis pour construire une vie culturelle" poursuit son expansion, préservant les valeurs traditionnelles et enrichissant la vie spirituelle de la communauté.

Photo : VNA/CVN

Il s’est toutefois inquiété de la dégradation des mœurs et des effets néfastes des réseaux sociaux, en particulier chez les jeunes. Il a proposé d’investir dans le développement culturel au même titre que dans l’économie, le considérant comme un moteur essentiel du développement durable.

Par ailleurs, Pham Van Bôn, secrétaire du Comité du Parti de la commune de Cân Giuôc, a déclaré que l’administration locale considère le développement des ressources humaines comme l’une de ses trois priorités stratégiques, conformément aux orientations des projets de documents du XIVe Congrès national du Parti.

Le comité du Parti de la commune de Cân Giuôc encourage la coopération entre l’administration, les entreprises et les centres de formation professionnelle ; il incite les entreprises à participer à la formation et au recrutement locaux ; et favorise les start-up innovantes, l’application de l’économie numérique et le commerce électronique afin de créer des emplois et d’accroître les revenus.

"Le développement des ressources humaines est une tâche essentielle, à la fois moteur et finalité du progrès. Forte d’une détermination renouvelée et d’une volonté d’aller de l’avant, la commune de Cân Giuôc continuera de mettre en œuvre les politiques provinciales par des solutions concrètes, en vue de bâtir une commune civilisée, prospère et solidaire", a-t-il souligné.

VNA/CVN