Selon le correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Washington, D.C., à l'approche du XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), le Club des entrepreneurs et patriotes de la région DMV (Washington, D.C., Maryland et Virginie) a activement étudié les documents et rapports préparatoires.

Les membres du Club des entrepreneurs et patriotes de la région DMV ont formulé des contributions avec sincérité, objectivité et un esprit constructif, affirmant ainsi leur engagement résolu dans l'œuvre de construction et de développement national.

La communauté vietnamienne à l’étranger regroupe plus de six millions de personnes réparties dans plus de 130 pays. Elle inclut une ressource précieuse d'intellectuels, d'entrepreneurs, de scientifiques et d'artistes de renom, tous profondément attachés à leur Patrie. Le Parti, l’État et le Front de la Patrie du Vietnam sont appelés à davantage valoriser cette composante essentielle de la grande union nationale pour la réussite de la nouvelle phase de développement du pays.

Ledit Club salue la signification de la Résolution 36-NQ/TW sur le travail avec les Vietnamiens d’outre-mer, la qualifiant de « souffle humaniste » et de reflet de la cohérence du Parti : peu importe le passé ou les conditions de départ, chaque Vietnamien est invité à se tourner vers ses racines et contribuer au développement du pays.

Le Club a formulé plusieurs recommandations claires, exigeant d'abord une évaluation complète de la Résolution existante. Cette analyse doit mener à une actualisation urgente ou à l'adoption d'une nouvelle politique pleinement adaptée au contexte d'intégration internationale. Les membres insistent également sur la nécessité d'impliquer davantage les jeunes Vietnamiens d’outre-mer grâce à des programmes culturels et éducatifs ciblés. Enfin, ils jugent essentiel de renforcer les mécanismes de consultation et de participation afin que les Vietnamiens éloignés de la Patrie puissent ressentir concrètement son soutien, même à l’autre bout du monde.

En mobilisant efficacement la communauté patriotique à l’étranger, elle peut devenir une force stratégique pour un Vietnam prospère, puissant et solidaire, conformément à l’esprit du 14e Congrès national du Parti, a conclu Nguyen Quang Thanh, président du Club.

