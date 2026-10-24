Tây Ninh et Thanh Hoá prospectent le marché bulgare

Les provinces vietnamiennes de Tây Ninh (Sud) et de Thanh Hóa (Centre) ont mené, du 20 au 22 octobre en Bulgarie, une série d’activités de promotion de l’investissement et du commerce, avec un forum d’affaires à Sofia et la signature de deux lettres d’intention avec des partenaires bulgares. Ces initiatives, coordonnées par l’ambassade du Vietnam, ouvrent de nouvelles perspectives au partenariat stratégique entre les deux pays.

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Photo : VNA/CVN

Selon le correspondant de l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) en Europe de l’Est, le 22 octobre à Sofia, l’ambassade du Vietnam et la Chambre de commerce et d’industrie bulgare (BCCI) ont organisé un Forum d’affaires Bulgarie - Vietnam, réunissant des responsables des deux provinces vietnamiennes et des représentants d’entreprises des deux pays.

Tây Ninh a présenté ses orientations en matière d’attraction des investissements dans les industries de haute technologie, les industries auxiliaires, la logistique, les énergies propres et l’agriculture de haute technologie. La province souhaite coopérer dans la production industrielle, le développement des infrastructures, l’innovation et la formation des ressources humaines.

Thanh Hoa a mis en avant son potentiel industriel, ses infrastructures et ses ressources humaines, tout en proposant de renforcer la coopération dans la transformation et la fabrication, l’électricité et l’électronique, la mécanique, le textile-habillement, la logistique, la formation professionnelle et le tourisme.

La partie bulgare a présenté l’environnement des affaires et les perspectives de coopération en matière d’investissement, de chaînes d’approvisionnement, de commerce bilatéral et d’emploi. Elle a salué la qualité des produits vietnamiens ainsi que la contribution des travailleurs vietnamiens. Les participants ont également examiné les possibilités offertes par l’Accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Vietnam (EVFTA), ainsi que les moyens d’intensifier les échanges d’informations sur les marchés et les relations entre entreprises.

Le forum a notamment été marqué par des rencontres interentreprises (B2B), permettant aux entreprises des deux pays de présenter leurs capacités, d’échanger sur leurs besoins et de rechercher des partenaires dans les domaines de la production, du commerce et de l’investissement.

Coopération dans divers domaines

La veille, le 21 octobre, l’ambassadrice du Vietnam, Nguyên Thi Minh Nguyêt, et les deux délégations ont rencontré à Plovdiv le vice-maire Plamen Panov, des responsables de la zone économique de Trakia (TEZ), ainsi que des représentants d’universités, d’associations et d’entreprises.

Leurs discussions ont porté sur les infrastructures industrielles, la logistique, les applications technologiques et la formation. Tây Ninh a proposé la mise en place d’un mécanisme d’échange d’informations sur les investissements, tandis que Thanh Hoa a manifesté son intérêt pour une coopération dans les domaines industriel, de la formation professionnelle et du tourisme.

Au sein de la TEZ, les délégations ont découvert le modèle de gestion des zones industrielles, les mécanismes de soutien aux investisseurs et les liens entre entreprises et établissements de formation. Deux lettres d’intention de coopération ont été signées entre la TEZ et la société générale d’investissement Hà Thanh, d’une part, et l’Association du textile-habillement de Thanh Hoa, d’autre part.

Des représentants d’universités de Plovdiv ont également exprimé leur souhait de développer les échanges universitaires, d’accueillir des étudiants vietnamiens et de coopérer dans la formation en ingénierie, en technologie alimentaire, en agriculture et en technologies de l’information.

Le 20 octobre, les deux délégations avaient travaillé avec l’ambassade du Vietnam en Bulgarie. L’ambassadrice Nguyên Thi Minh Nguyêt a souligné le rôle de la coopération décentralisée et le partenariat entre entreprises dans la concrétisation des accords conclus au plus haut niveau, affirmant que l’ambassade était disposée à accompagner les deux provinces dans leur recherche de partenaires.

À cette occasion, le Bureau commercial du Vietnam a également présenté les relations économiques et commerciales entre les deux pays, leurs atouts respectifs et les secteurs offrant des perspectives de coopération.

Lors de cette rencontre, Atanas Zafirov, ancien vice-Premier ministre et ancien président du Parti socialiste bulgare, a souligné la nécessité de traduire le partenariat stratégique en résultats concrets. Il a proposé de promouvoir les investissements, les coentreprises, les transferts de technologies, les jumelages entre villes et les échanges entre entreprises des deux pays.

VNA/CVN