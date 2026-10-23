Rehausser l’image du Vietnam grâce aux ouvrages emblématiques de l’APEC 2027

À l’occasion de l’APEC 2027, des mégaprojets sont réalisés par les Vietnamiens grâce à leur savoir-faire, leur intelligence et leur détermination, dans des délais records. Ces ouvrages témoignent de la place du Vietnam dans une nouvelle ère, celle de l’essor de la nation.

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Photo : VNA/CVN

Sous des pluies torrentielles qui s’abattent sur l’île de Phu Quôc (province d’An Giang), le vaste chantier de l’APEC 2027 ne ralentit pas une seconde. Même à la tombée de la nuit, le chantier du boulevard des hôtels à la plage Dât Do (Terre Rouge) reste éclairé, avec des équipes qui se relaient sans interruption. Des milliers d’ingénieurs et d’ouvriers accélèrent les travaux, avec pour objectif de réaliser un plancher tous les 3,5 jours afin de mettre le complexe hôtelier en service pour l’APEC 2027.

Situé à proximité du Centre de conférences et d’expositions de l’APEC, le boulevard des hôtels prend progressivement forme, avec 17 hôtels face à la mer. Selon le calendrier des travaux, le gros œuvre du complexe hôtelier devrait être achevé d’ici à la fin de l’année, avant le lancement des travaux d’électricité, d’installation des systèmes d’alimentation en eau et d’assainissement, puis de finition.

À leur achèvement, les 17 hôtels devraient offrir environ 7.000 chambres dans une première phase. Les phases suivantes pourraient porter la capacité totale du site à environ 20.000 chambres. Cette offre devrait renforcer la capacité de Phu Quôc à accueillir de grands groupes de visiteurs et favoriser le développement du tourisme MICE et de l’hôtellerie haut de gamme.

Dans la zone centrale, le Centre de conférences et d’expositions de l’APEC et la salle de spectacle polyvalente de 4.030 places, dont la conception s’inspire du mythe vietnamien de Con Rông chau Tiên (les enfants du Dragon et de la Fée) prennent également forme au fil des travaux menés jour et nuit.

Malgré les pluies persistantes, le chantier reste animé toute la nuit. Des milliers d’ingénieurs et d’ouvriers se relaient sur place pour achever les ouvrages prioritaires dans les délais prévus.

Photo : VNA/CVN

Sur le chantier du projet de modernisation et d’élargissement de la route ĐT975, axe stratégique reliant le sud de l’île à l’aéroport international de Phu Quôc, les travaux avancent également à un rythme soutenu. Le projet prévoit une emprise de 62 m et dix voies de circulation. Sa principale originalité réside dans l’intégration d’une ligne de train léger (LRT) au terre-plein central. La combinaison d’une infrastructure routière à grande capacité et d’un transport ferroviaire urbain doit permettre de fluidifier les déplacements tout en limitant les intersections à niveau.

L’un des chantiers les plus remarquables de l’APEC 2027 est le projet d’extension de l’aéroport international de Phu Quôc. Les travaux du terminal T2, dont l’architecture évoque un phénix de feu déployant ses ailes, impressionnent par leur ampleur. Plus de 7.600 personnes sont mobilisées pour achever la pose des 9.500 panneaux de verre de l’enveloppe extérieure du bâtiment, travaillant sur des échafaudages à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. La deuxième piste, longue de 3,3 km, a également été achevée dans un délai record. Elle est prête à accueillir les gros-porteurs internationaux.

Des infrastructures de transport et aéroportuaires aux complexes hôteliers de luxe, une série de projets d’une ampleur sans précédent est engagée dans une véritable course contre toutes les difficultés, afin de permettre au Vietnam d’accueillir à Phu Quôc, en toute confiance, entre 10.000 et 12.000 délégués internationaux, ainsi que les dirigeants des 21 économies membres de l’APEC.

Vân Anh/CVN