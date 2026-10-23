Petrovietnam accélère l’éolien offshore avec le Danemark

L’éolien offshore s’impose comme un nouveau levier de développement industriel pour le Vietnam. Fort de son expertise pétrolière et gazière, Petrovietnam entend accélérer l’émergence de cette filière en s’appuyant sur le savoir-faire danois, des projets structurants et le développement d’une chaîne d’approvisionnement nationale.

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Dans le cadre de la visite d’État au Danemark du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, les 19 et 20 octobre, le directeur général du Groupe national de l’industrie et de l’énergie du Vietnam (Petrovietnam), Lê Manh Cuong, a rencontré plusieurs partenaires danois, participé au Forum des entreprises Vietnam - Danemark et assisté, aux côtés de filiales du Groupe, à la remise de plusieurs accords de coopération dans le secteur énergétique, principalement dans l’éolien offshore.

Photo : Petrovietnam/CVN

La déclaration conjointe sur l’établissement du partenariat stratégique global entre le Vietnam et le Danemark souligne la nécessité de renforcer les chaînes d’approvisionnement, notamment dans les énergies renouvelables et la sécurité énergétique. Lors du Forum des entreprises des deux pays, le secrétaire général du Parti et président vietnamien, Tô Lâm, a appelé les entreprises à passer d’une logique d’"investir au Vietnam" à celle d’"investir avec le Vietnam".

De l’expertise pétrolière à l’éolien offshore

Lors d’une table ronde organisée dans le cadre du Forum, le directeur général de Petrovietnam, Lê Manh Cuong, a souligné que l’éolien offshore ne constituait pas seulement une nouvelle source d’électricité, mais ouvrait également des perspectives pour l’émergence d’une industrie énergétique, le développement de l’économie maritime, de l’industrie manufacturière et des services techniques. Son développement doit également s’inscrire dans le respect des exigences de défense, de sécurité et de protection de la souveraineté maritime et insulaire.

Petrovietnam s’articule autour de trois axes d’action : la mise en œuvre du projet éolien offshore Nam Trung Bô 1, la proposition de mesures visant à perfectionner le cadre juridique et le développement d’une chaîne d’approvisionnement nationale.

Les compétences acquises dans les infrastructures maritimes, la construction mécanique, les activités portuaires, la logistique et les services techniques grâce aux activités pétrolières et gazières constituent des atouts pour permettre au Groupe de s’intégrer davantage dans la chaîne de valeur de l’éolien offshore. À titre d’exemple, la Société générale par actions des services techniques pétroliers du Vietnam (PTSC) a déjà fourni des produits et des services à des projets éoliens offshore à Taïwan (Chine) et dans la région de la Baltique.

Photo : Petrovietnam/CVN

Le 19 octobre, Lê Manh Cuong s’est entretenu avec Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), partenaire de Petrovietnam dans le développement du projet éolien offshore Nam Trung Bô 1. Les deux parties travaillent à résoudre plusieurs questions déterminantes pour la faisabilité du projet, notamment les mécanismes d’incitation à l’investissement, le contrat d’achat d’électricité, la répartition des risques, le montage financier et le calendrier de mise en œuvre.

Selon le dirigeant de Petrovietnam, ce partenariat avec CIP permet de bénéficier de l’expérience internationale en matière d’investissement, de gestion de projets et de mobilisation de capitaux. Le 20 octobre, en présence du secrétaire général du Parti et président vietnamien, Tô Lâm, et du roi du Danemark, Frederik X, les deux partenaires ont remis un accord de coopération visant à promouvoir le développement de l’éolien offshore au Vietnam.

Vestas : renforcer la chaîne d’approvisionnement locale

Lors d’une rencontre le 19 octobre avec Javier Rodríguez Diez, vice-président exécutif et directeur commercial mondial du groupe Vestas, Lê Manh Cuong a invité le partenaire danois à contribuer à la valorisation des capacités industrielles, de construction mécanique et de services techniques du Vietnam, afin d’accroître progressivement la part de contenu local dans les projets éoliens offshore.

Vestas s’est déclaré prêt à partager son expérience internationale, à contribuer à l’élaboration d’une feuille de route pour la localisation de la chaîne d’approvisionnement et à l’amélioration des politiques publiques, tout en renforçant sa coopération avec Petrovietnam, PTSC et les organismes concernés.

Selon Vestas, le développement durable d’une chaîne d’approvisionnement dédiée à l’éolien offshore au Vietnam nécessite un cadre politique stable et transparent, ainsi qu’une feuille de route claire pour le lancement des projets. Leur mise en œuvre doit s’inscrire dans la durée et assurer une continuité suffisante, plutôt que de se concentrer sur une courte période, afin de permettre aux entreprises d’investir et de renforcer leurs capacités de production.

De nouveaux partenariats pour l’énergie durable

Le 19 octobre, Petrovietnam a également rencontré le groupe Topsoe et la société Semco Maritime. Deux accords de coopération ont ensuite été remis lors du Forum des entreprises Vietnam - Danemark, le 20 octobre.

Photo : VNA/CVN

La société PTSC M&C, filiale spécialisée dans les services de mécanique maritime de PTSC, et Semco Maritime ont signé un accord de coopération stratégique pour la période 2026-2030. Celui-ci vise à renforcer leurs ressources et à développer leurs activités sur le marché mondial des projets de sous-stations électriques pour l’éolien offshore.

De son côté, la Société générale des engrais et des produits chimiques pétroliers (PVFCCo) et le groupe Topsoe ont signé un accord destiné à promouvoir la coopération technologique dans les secteurs de la chimie, des engrais et de l’énergie durable.

Les résultats obtenus au Danemark ouvrent de nouvelles perspectives de coopération entre Petrovietnam et ses partenaires internationaux, du développement de projets éoliens offshore à la constitution de chaînes d’approvisionnement, en passant par les services techniques et l’application de technologies. Ils contribuent également à concrétiser le partenariat stratégique global Vietnam - Danemark dans le secteur énergétique, au service de la transition énergétique et de la sécurité énergétique nationale.

Xuân Lôc/CVN