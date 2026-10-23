Le Vietnam mise sur son littoral et ses montagnes pour doper sa croissance

Carrefour stratégique entre les échelles nationale et internationale, le littoral du Centre-Sud et les Hauts plateaux du Centre agissent comme un véritable catalyseur pour l’économie maritime, l’agriculture commerciale, ainsi que pour la sécurité et la défense du pays.

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Photo : VNA/CVN

La résolution N°27-NQ/TW du 28 août 2026 du Politburo sur le développement régional et l’organisation de l’espace de développement national dans la nouvelle période, fixe pour objectif qu’à l’horizon 2030, la région du littoral du Centre-Sud et des Hauts plateaux du Centre devienne un pôle de développement rapide et durable, reposant sur des économies verte et circulaire.

Elle préconise une intégration harmonieuse et une exploitation efficace des synergies de développement entre les zones littorales, les hautes terres, les régions frontalières et les postes-frontières ; le développement d’espaces dédiés à la science, à la technologie, à l’innovation et à la transformation numérique ; l’expansion des pôles économiques et énergétiques maritimes, notamment dans le secteur des énergies renouvelables ; ainsi que la création d’une destination attrayante pour le tourisme maritime, insulaire, écologique et culturel.

À la suite de la réorganisation des unités administratives, la région du littoral du Centre-Sud et des Hauts plateaux du Centre comprend six provinces et villes sous l’autorité centrale, à savoir Dà Nang, Quang Ngai, Gia Lai, Dak Lak, Khanh Hoà et Lâm Dông. Cette région présente un paysage de développement singulier, englobant des zones côtières, des hautes terres, des régions frontalières et des postes-frontières.

D’un côté, le littoral mise sur l’économie maritime, les infrastructures portuaires, l’industrie, le commerce ainsi que le tourisme balnéaire et insulaire. De l’autre, les Hauts plateaux du Centre valorisent un foncier abondant, un climat propice, des ressources forestières et minières, une agriculture structurée, des énergies renouvelables et un riche patrimoine ethnique.

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Les complémentarités de ces zones ouvrent la voie au développement de filières intégrées clés, englobant aussi bien la production, la transformation et le transport que le commerce, les services et le tourisme. Cette dynamique doit également permettre de resserrer les liens avec le sud du Laos et le nord-est du Cambodge, en s’appuyant sur les corridors économiques Est-Ouest.

La région a accéléré sa modernisation économique ces dernières années en capitalisant sur ses atouts spécifiques. En 2025, son produit intérieur brut régional (PIBR) a progressé de 7,74%, une performance qui représente 9,56% de la croissance économique totale du pays.

Cette dynamique s’appuie sur des moteurs de croissance désormais plus diversifiés. Au-delà des piliers traditionnels, l’économie régionale repose aujourd’hui sur l’industrie manufacturière et de transformation, les énergies renouvelables, l’agriculture de haute technologie et le tourisme.

Au cours du premier semestre 2026, les localités ont maintenu une croissance relativement soutenue : Dà Nang a enregistré une progression de 9,52%, Khanh Hoà de 9,03%, Quang Ngai de 8,55%, Gia Lai de 8,21 %, Lâm Dông de 7,9% et Dak Lak de 7,84%.

Dà Nang s’affirme comme le principal moteur de croissance du Centre et des Hauts plateaux du Vietnam. La ville côtière tire sa force d’une dynamique multisectorielle combinant les services, le commerce, le tourisme, les transports, ainsi que l’industrie et la construction.

Quang Ngai fonde sa solidité sur les performances de son tissu industriel et de la construction. Khanh Hoa capitalise avec succès sur le triptyque industrie, services et tourisme. Gia Lai consolide ses positions en s’appuyant sur son profil agro-industriel et ses capacités à l’export. Dak Lak et Lâm Dông confirment leur vocation agricole, tout en développant leurs secteurs des services et du tourisme.

Ces résultats mettent en lumière l’émergence de puissants moteurs de croissance régionaux, mais les localités doivent désormais renforcer leurs synergies pour exploiter pleinement ce potentiel. En unissant leurs atouts respectifs, elles entendent ainsi transformer leurs forces individuelles en une dynamique collective au sein d’une économie régionale hautement complémentaire.

Ajusté en avril 2026, le plan régional de la Côte du Centre-Sud et des Hauts plateaux du Centre mise sur le tracé de corridors économiques Nord-Sud et Est-Ouest, tout en décloisonnant les flux entre les Hauts plateaux, le littoral, le Sud-Est et l’Ouest du pays. Le texte prévoit en outre l’émergence progressive d’un pôle de croissance structurant adossé à Khanh Hoà, Lâm Dông et aux territoires limitrophes.

La résolution N°27-NQ/TW franchit un nouveau cap en prônant une synergie accrue entre les zones côtières, les hautes terres, les régions frontalières et les postes-frontières. Elle prévoit de s’appuyer sur la connectivité et la complémentarité des territoires pour réorganiser l’espace économique et démultiplier les opportunités de développement.

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Sur le plan macroéconomique, le texte fixe des ambitions élevées avec une croissance annuelle moyenne du PIBR de 10% d’ici 2030, horizon auquel le PIBR par habitant devra culminer à 8.000 dollars.

L’industrie et la construction devraient générer 33% à 34% du PIBR, tandis que les services s’imposeraient comme le premier moteur avec une part de 43% à 44%. Le secteur manufacturier et de transformation devrait peser pour sa part 14% de l’activité et l’économie numérique représenter 30% de l’économie régionale.

Pour atteindre ces objectifs, la résolution privilégie le génie mécanique, la transformation (produits agricoles, sylvicoles, aquatiques) et les énergies renouvelables, tout en misant sur une filière bauxite-alumine-aluminium coordonnée. Ces orientations prolongent les atouts des Hauts plateaux du Centre en vue d’une plus forte valeur ajoutée agricole et industrielle.

Dans les zones côtières, l’accent est mis sur le développement d’une économie maritime durable, le renforcement des zones économiques frontalières et le déploiement de pôles touristiques majeurs. Des routes touristiques relieront montagnes, forêts, littoral ainsi que les sites culturels et patrimoniaux, selon une approche destinée à valoriser en réseau les atouts maritimes, paysagers, écologiques et culturels des territoires, plutôt que de miser sur un développement cloisonné.

La résolution préconise la mise en place progressive d’une zone motrice de croissance englobant Khanh Hoà, Lâm Dông et les territoires avoisinants. Dà Nang est ainsi appelée à s’affirmer comme un pôle national majeur et une métropole côtière moderne, intelligente et attractive, tandis que Khanh Hoà se destine à devenir une ville sous l’autorité centrale.

Selon les orientations fixées par la résolution N°27-NQ/TW, la priorité est donnée au parachèvement et à l’extension de l’autoroute Nord-Sud par l’Est. Le plan prévoit également le déploiement d’axes Est-Ouest connectant la région du Sud-Est, le sud du Laos et le nord-est du Cambodge. La feuille de route intègre la finalisation des autoroutes Quy Nhon - Pleiku et Quang Ngai - Kon Tum, le tracé de l’autoroute Nord-Sud par l’Ouest traversant cette région, ainsi que l’axe Gia Nghia - Chon Thành.

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La résolution préconise également le développement du complexe portuaire de Liên Chiêu, la réalisation d’études sur de nouvelles liaisons autoroutières et ferroviaires entre les Hauts plateaux du Centre et les zones côtières, la modernisation et l’agrandissement des aéroports, ainsi que des investissements dans des lignes ferroviaires reliant les Hauts plateaux du Centre.

Déployé de manière coordonnée, ce nouveau réseau de transport va considérablement renforcer les connexions entre les zones de production de l’ouest et les pôles industriels, logistiques et portuaires de l’est. Cette infrastructure stratégique doit également ouvrir de nouvelles routes commerciales vers les régions occidentales et les pays voisins. Des infrastructures plus performantes contribueront à intégrer les atouts de chaque localité - en matière de matières premières, de production, de tourisme et de services - au sein de chaînes de valeur d’envergure plus vaste.

Outre les infrastructures de transport, la résolution préconise un modèle urbain polycentrique, à la fois écologique, intelligent, évolutif et ancré dans les identités locales. L’objectif affiché est de garantir un développement harmonieux entre le littoral, les hautes terres, les zones frontalières et les grands corridors économiques.

Dans cette optique, les réseaux urbains côtiers seront interconnectés avec les centres de tourisme maritime, les places financières, les zones économiques, les zones de libre-échange et les parcs industriels.

La résolution N°27-NQ/TW définit une orientation de développement pour le littoral du Centre-Sud et les Hauts plateaux du Centre, axée sur la valorisation des atouts régionaux et le renforcement de la connectivité interprovinciale et l’exploitation efficace des espaces côtiers, des hautes terres, des zones frontalières et des postes-frontières.

L’accent est mis sur l’interconnexion des infrastructures, des activités économiques et des chaînes de valeur. L’objectif partagé est de faire émerger des pôles de croissance aux fortes retombées économiques, capables de multiplier les opportunités de développement et d’accroître significativement la contribution de cette région à l’économie nationale.

VNA/CVN