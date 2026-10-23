La "Semaine des produits vietnamiens en République de Corée 2026" s'ouvre à Séoul

La "Semaine des produits vietnamiens en République de Corée 2026" a débuté le 22 octobre à Lotte Mart à la gare de Séoul. L’événement vise à faire découvrir aux consommateurs sud-coréens une gamme variée de produits agricoles, de produits de la mer et de denrées alimentaires en provenance du Vietnam.

>> Vietnam - République de Corée : 800 ans d’histoire pour écrire un nouveau chapitre

>> La culture vietnamienne à l’honneur à Ansan, en République de Corée

>> Thanh Hoa cherche à renforcer la coopération en matière d’investissement avec la R. de Corée

Photo : VNA/CVN

Organisée jusqu’au 28 octobre par le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce, l’ambassade du Vietnam en République de Corée et Lotte Mart, l’une des principales chaînes de distribution du pays, cette opération met en avant 64 gammes de produits vietnamiens déjà commercialisés dans le réseau de l’enseigne.

La sélection comprend notamment des bananes et des fruits du dragon frais, des crevettes décortiquées surgelées, des noix de cajou grillées et salées, ainsi que des bananes et des mangues séchées à la texture moelleuse. Elle propose également des produits pratiques, des en-cas et des boissons : le pho instantané "Chin-su Pho Story", les nouilles de riz Vifon, le café instantané "3-en-1" G7, les crackers aux légumes AFC, les biscuits à la crème au beurre et à l’ail Gooka ou encore les chips "Karamucho".

Les clients peuvent profiter de diverses promotions, notamment des remises immédiates, des offres sur les achats en lot ou encore des opérations "un produit acheté, un produit offert" sur une sélection d'articles.

Avant la cérémonie d'ouverture, une délégation du ministère de l'Industrie et du Commerce a rencontré la division "Commerce international" de Lotte Mart afin d'échanger sur les moyens d'accroître la présence des produits vietnamiens en République de Corée et sur d'autres marchés.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Thao Hiên, directrice adjointe du Département du développement des marchés étrangers et du commerce multilatéral au sein du ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce, a affirmé que celui-ci s'engage à soutenir les entreprises vietnamiennes dans leur expansion à l'international et à favoriser leur intégration accrue dans les réseaux de distribution mondiaux.

Elle a salué les initiatives de Lotte Mart et encouragé l’enseigne à poursuivre la promotion des produits vietnamiens de haute qualité, en élargissant leur présence dans ses rayons, tant en République de Corée que sur ses autres marchés à travers le monde.

Un représentant de Lotte Mart a souligné que les produits vietnamiens disposent d'un potentiel de croissance considérable en République de Corée. Selon lui, une coopération plus étroite en matière d’approvisionnement en produits et de promotion de la marque contribuerait à consolider leur position sur le marché.

VNA/CVN