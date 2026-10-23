Entreprises asiatiques, passerelles entre le Vietnam et les États-Unis

La communauté des entreprises américaines d’origine asiatique peut constituer un relais important pour aider les produits vietnamiens à accéder aux réseaux de distribution, à élargir leur clientèle et à s’intégrer davantage dans les chaînes d’approvisionnement aux États-Unis.

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Photo : VNA/CVN

La mobilisation de ce réseau devrait ouvrir de nouvelles perspectives de coopération commerciale et d’investissement entre les deux pays, dans un contexte où les entreprises vietnamiennes doivent s’adapter aux mutations de l’environnement commercial international.

S’exprimant lors de l’événement annuel de mise en relation d’affaires de la Chambre de commerce américaine d’origine asiatique (Asian American Chamber of Commerce - AACC) tenu le 22 octobre dans l’État de Virginie, l’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyên Quôc Dung, a hautement apprécié le rôle majeur de cette organisation pour ouvrir la voie aux produits et entreprises du Vietnam vers les distributeurs, les réseaux de vente au détail et les partenaires commerciaux américains.

Selon l’ambassadeur, dans le contexte du développement du partenariat stratégique global entre le Vietnam et les États-Unis, l’AACC demeure un partenaire de confiance. Grâce à son vaste réseau, elle aide les entreprises vietnamiennes à mieux comprendre le marché américain et à s’y implanter plus efficacement. Elle contribue également à promouvoir le potentiel du Vietnam et à faire connaître directement ses atouts auprès de la communauté d’affaires américaine.

Précisant le potentiel de ce réseau, le chef du Bureau commercial du Vietnam aux États-Unis, Dô Ngoc Hung, a indiqué que la communauté d’affaires d’origine asiatique bénéficie d’une fine compréhension du marché, de la culture d'entreprise et des relations tant aux États-Unis qu’en Asie. Nombre d'entreprises opèrent dans l’importation, la distribution, la logistique, la finance, la technologie et l’investissement, soutenant ainsi les entreprises vietnamiennes dans la recherche de partenaires et le développement de leurs activités aux États-Unis.

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Dô Ngoc Hung a estimé que la conférence de l’AACC constituait une plateforme concrète permettant de renforcer les liens entre la communauté d’affaires d’origine asiatique aux États-Unis et les partenaires internationaux, dont le Vietnam. Pour les entreprises vietnamiennes, elle représente une occasion d’accéder à un réseau multisectoriel couvrant le commerce, l’investissement, les technologies, la finance et les services. Ces échanges leur permettent de trouver des importateurs et des distributeurs, d’élargir leurs réseaux de distribution aux États-Unis et d’accéder aux capitaux, aux technologies et au savoir-faire managérial américains.

Selon Dô Ngoc Hung, la coopération économique entre le Vietnam et les États-Unis évolue progressivement, passant du commerce traditionnel de marchandises à des secteurs à plus forte valeur ajoutée et à contenu technologique plus élevé, jetant ainsi les bases d’un développement plus substantiel et durable des relations économiques bilatérales.

Malgré ces perspectives, Dô Ngoc Hung a souligné que la volatilité et l’imprévisibilité des politiques commerciales internationales constituaient un défi majeur. Les ajustements de la politique tarifaire et les mesures américaines de contrôle des importations pourraient avoir des répercussions directes sur les coûts, la compétitivité, les plans de production et les décisions d’investissement des entreprises.

Outre les tarifs douaniers, les entreprises vietnamiennes doivent répondre à des exigences accrues sur l’origine des marchandises, la défense commerciale, la transparence de la chaîne d’approvisionnement et les normes techniques. Dans ce contexte, elles doivent mettre à jour leurs informations politiques, diversifier leurs marchés, améliorer leur gouvernance et contrôler l’origine des matières premières.

Du côté des autorités, le Vietnam et les États-Unis poursuivent le dialogue afin de régler les questions en suspens et de promouvoir des relations commerciales équilibrées, stables et mutuellement bénéfiques.

La 17e conférence de l’AACC a réuni des entrepreneurs, des dirigeants d’entreprise et des représentants des pouvoirs publics afin de favoriser l’innovation et de développer les opportunités d’affaires. Lors du gala organisé en marge de l’événement, l’ambassadeur Nguyên Quôc Dung a reçu le Prix d’excellence en diplomatie (Excellence in Diplomacy Award), tandis que son épouse, Trân Thi Bich Vân, s’est vu décerner le Prix d’envoyé culturel (Cultural Envoy Award) en reconnaissance de sa contribution aux échanges culturels et à la promotion de l’image du Vietnam aux États-Unis.

VNA/CVN