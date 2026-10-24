Espace aérien dédié aux drones : vers le développement de l’économie de basse altitude



Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville vient d’approuver le principe de la mise en place d’un espace d’expérimentation en conditions réelles (sandbox) consacré aux technologies des véhicules aériens sans pilote (UAV, ou drones). Cette initiative constitue une étape importante pour structurer progressivement l’espace dédié aux drones et favoriser l’émergence d’une économie de basse altitude dans la métropole.

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En février 2026, le Service des sciences et des technologies de Hô Chi Minh-Ville, en coordination avec la Société générale des postes du Vietnam (Vietnam Post) et la société par actions CT UAV, a inauguré une liaison de livraison par drone entre la commune de Cân Gio et le quartier de Vung Tàu.

Photo : ST/CVN

Lors de l'événement, un colis postal a été effectivement transporté par drone depuis l’embarcadère de la commune de Cân Gio jusqu’au secteur de la rue Trân Phu, dans le quartier de Vung Tàu, sur une distance de plus de 12 km par trajet. Le vol n’a duré que 15 minutes, soit une efficacité environ six fois supérieure à celle du transport routier et trois fois supérieure à celle du transport fluvial en matière de temps de parcours.

Auparavant, en janvier 2026, le Service des sciences et des technologies de Hô Chi Minh-Ville avait collaboré avec le Comité de gestion du parc de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville (SHTP) et des entreprises technologiques pour tester la livraison par drone au sein du parc. Bien que les opérations aient principalement concerné des colis légers et des livraisons à l’intérieur du site, cette expérimentation a marqué une première étape importante dans l’intégration des drones aux services du quotidien.

Dans le domaine des données, Hô Chi Minh-Ville a lancé en juillet 2026 un projet de numérisation des données par drone couvrant ses 168 quartiers, communes et zones administratives spéciales. Initialement déployé dans la commune de Tru Van Thô, le projet a depuis été étendu à plusieurs autres secteurs, notamment Bau Bang, Hung Long, Cân Gio, Vinh Lôc, Binh My et Bên Cat.

Dans le cadre de ce projet, les drones utilisés pèsent 3,5 kg et peuvent transporter une charge utile maximale de 5 kg. Leur autonomie atteint 60 minutes à vide. Ils peuvent voler à une vitesse de 10 à 15 m par seconde, être pilotés à une distance maximale de 15 km en l’absence d’obstacles et résister à des vents de force 6. Équipés d’une caméra HD 4K avec zoom hybride 6x, ils permettent de collecter des images aériennes destinées à la constitution de bases de données.

Dans la pratique, les drones permettent de couvrir rapidement de vastes espaces et d’accéder à des sites dispersés ou difficiles à observer directement. Les images prises du ciel donnent une représentation relativement complète de l’utilisation des sols, des bâtiments, des infrastructures de transport, des surfaces aquatiques et de l’évolution du territoire à différents moments. Elles constituent ainsi une source de données essentielle pour le développement socio-économique.

Vers la maîtrise des technologies

Selon Nguyên Van Khoa, président de l’Alliance vietnamienne pour l’économie de basse altitude, les drones ne sont, au départ, que des outils de collecte de données brutes. Leur véritable valeur économique réside dans la transformation des nuages de points en jumeaux numériques spatiaux.

La valeur de l’économie de basse altitude ne se limite pas à des vols isolés. Elle repose sur un écosystème intégré associant systèmes de commande, intelligence artificielle, capteurs, télécommunications et données, afin de répondre à des besoins spécifiques tout au long de la chaîne de valeur.

Un écosystème technologique national est en train de se constituer, avec la participation d’entreprises telles que Real-Time Robotics (RtR), Gremsy, Saolatek et CT UAV (CT Group). Plusieurs gammes de drones sont déjà produites au Vietnam.

Les produits de Real-Time Robotics, qui possède une usine à Hô Chi Minh-Ville, affichent notamment un taux de contenu local supérieur à 90% et sont exportés vers de nombreux pays. CT UAV développe également ses activités à l’international.

Récemment, le groupe CT Group a annoncé que CT UAV et son partenaire TJ Aerospace avaient inauguré une usine commune d’assemblage de drones à Garden Grove, en Californie, aux États-Unis. L’objectif est de commercialiser plus de 100 appareils par jour, comprenant différentes catégories de drones ainsi que des aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL).

Les entreprises technologiques vietnamiennes disposent donc déjà de capacités de production de drones. Toutefois, leur déploiement à grande échelle dans la vie quotidienne et la construction d’une économie de basse altitude nécessitent encore d’importants efforts. La priorité consiste notamment à développer un réseau d’infrastructures physiques comprenant des aires d’atterrissage, des stations de recharge, des centres de contrôle du trafic aérien et des plateformes logistiques, en cohérence avec la planification urbaine, les zones industrielles, les aéroports et les ports maritimes.

De la création d’espaces d’expérimentation à la maîtrise des technologies des drones, Hô Chi Minh-Ville s’engage ainsi dans un processus progressif de construction et de structuration de son économie de basse altitude.

Le plan N° 200/KH-UBND, adopté le 18 mai 2026 par le Comité populaire municipal pour le développement de l’économie de basse altitude à l’horizon 2030, définit ce modèle comme une économie fondée sur l’exploitation de l’espace aérien à basse altitude, combinée aux technologies aéronautiques adaptées, aux nouveaux matériaux, aux nouvelles sources d’énergie, aux mégadonnées, à l’intelligence artificielle, aux systèmes autonomes, aux télécommunications de nouvelle génération et aux modèles économiques numériques.

Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a chargé le Commandement militaire de la ville de coordonner ses travaux avec les Forces de défense aérienne et de l’armée de l’air, le Commandement de la VIIe région militaire, la Police municipale, le Service des sciences et des technologies ainsi que les organismes concernés, afin d’étudier et de proposer des sites pour accueillir ces espaces d’expérimentation. Les zones prioritaires à l’étude comprennent Cân Gio, Cu Chi et le pôle urbain scientifique et technologique du nord de Hô Chi Minh-Ville.

Le Service municipal des sciences et des technologies sollicite actuellement les entreprises technologiques, les instituts de recherche et les universités, en vue de sélectionner des partenaires susceptibles d’investir dans les infrastructures, les équipements, les plateformes de gestion et les systèmes opérationnels des espaces d’expérimentation, selon un mécanisme de mobilisation des ressources sociales.

Selon le Service des sciences et des technologies, à l’issue des expérimentations, il collaborera avec les organismes concernés pour soumettre au Comité populaire municipal des propositions visant à exploiter les résultats obtenus dans le cadre de la gestion publique. Ces résultats pourront également servir de base à la généralisation du modèle ou à l’attribution de nouvelles missions scientifiques et technologiques.

Enfin, lorsque les conditions requises seront réunies et que les besoins concrets le justifieront, les résultats des essais pourront contribuer à l’examen de l’intégration des produits aux programmes pilotes de politiques publiques destinés à stimuler leur commercialisation, ainsi qu’aux dispositifs de commande ou d’achat publics conformément à la réglementation en vigueur.

Minh Thu/CVN