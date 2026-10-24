Hô Chi Minh-Ville renforce sa coopération avec 14 villes partenaires

La 35 e Conférence de la table ronde des villes partenaires économiques (BPC), organisée le 23 octobre dans la mégapole du Sud, a placé l’innovation et le développement durable au cœur des échanges. Les participants ont examiné les moyens de stimuler la croissance et de renforcer la coopération internationale entre les villes membres du réseau.

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Photo : VNA/CVN

Intitulée "Innovation et développement durable : promouvoir la croissance et la coopération internationale entre les villes du BPC", la conférence a constitué un forum d’échanges entre les autorités publiques, les organismes de promotion du commerce et les milieux d’affaires internationaux. Les discussions ont porté sur les solutions permettant de renforcer la compétitivité et de traduire les engagements de réduction des émissions en actions concrètes.

Organisé par le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville en collaboration avec le Conseil des villes partenaires économiques d’Osaka (Japon), l’événement s’est tenu pour la troisième fois à Hô Chi Minh-Ville, après les éditions de 2002 et de 2016.

Créé en 1988 par la municipalité d’Osaka, le réseau des villes partenaires économiques (BPC) vise à développer la coopération économique entre les villes, initialement dans la région Asie-Pacifique. Il entend favoriser les échanges entre entreprises, soutenir l’internationalisation des petites et moyennes entreprises (PME) et renforcer la compréhension mutuelle entre les populations des villes membres.

Le réseau compte actuellement 15 membres : Osaka, Hong Kong (Chine), Singapour, Bangkok (Thaïlande), Kuala Lumpur (Malaisie), Manille (Philippines), Jakarta (Indonésie), Séoul (République de Corée), Shanghai (Chine), Hô Chi Minh-Ville, membre depuis mai 1997, Mumbai (Inde), Melbourne (Australie), Tianjin et Xinjiang (Chine), Auckland (Nouvelle-Zélande) et Hambourg (Allemagne), qui l’a rejoint en 2019.

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Organisée chaque année depuis 1990 dans une ville membre différente, la Conférence de la Table ronde du BPC est devenue une plateforme d’échanges entre les autorités publiques, les organismes de promotion du commerce, les associations et les entreprises. Elle permet aux participants de partager leurs politiques et leurs expériences en matière de développement urbain, ainsi que d’explorer de nouvelles possibilités de coopération.

L’édition 2026 s’inscrit dans la continuité des travaux menés lors de la conférence du BPC 2025 à Osaka et de la Déclaration commune sur la réduction des émissions de carbone et le développement durable. Elle vise à transformer les engagements communs en initiatives concrètes et en projets de coopération entre les villes, les organisations partenaires et les entreprises.

Kenjiro Mori, secrétaire général du Conseil du BPC d’Osaka, a réaffirmé les deux principes fondamentaux de cette déclaration : renforcer la coopération et les liens entre les villes et les organisations partenaires du BPC, et contribuer à relever les défis environnementaux grâce aux initiatives des entreprises.

Concilier croissance urbaine et transition écologique

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Prenant la parole au nom de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Lôc Hà, vice-président permanent du Comité populaire municipal, a souligné que les villes devaient conjuguer croissance économique, compétitivité, innovation, adaptation au changement climatique et réduction des émissions, tout en améliorant la qualité de vie de leurs habitants.

Il a notamment insisté sur la nécessité de rapprocher l’innovation de la commercialisation et du développement des entreprises, de concilier croissance économique et utilisation efficace des ressources, et d’articuler l’aménagement urbain avec les transports publics et les infrastructures modernes.

Selon lui, la Conférence du BPC 2026 ne doit pas se limiter à un échange d’expériences. Elle doit également permettre de cerner les défis communs, de repérer les domaines de coopération possibles et de définir des initiatives concrètes au bénéfice des entreprises et des habitants des villes membres.

En 2026, l’économie de Hô Chi Minh-Ville devrait poursuivre sa croissance. Sur les neuf premiers mois de l’année, son produit intérieur brut régional (PIBR) a progressé de 9,06%, tandis que l’indice de production industrielle a augmenté de 10,9%.

La ville réalise actuellement des inventaires des émissions de gaz à effet de serre dans 360 installations, dont 240 ont élaboré des plans de réduction des émissions pour la période 2026-2030. Environ 68% des bus fonctionnent à l’électricité ou avec des énergies vertes, l’objectif étant de porter cette proportion à 100% d’ici au début de 2027. La ville participe également à la feuille de route nationale pour la mise en place du marché du carbone.

Hô Chi Minh-Ville mise par ailleurs sur le développement industriel durable, la réduction des émissions de carbone et l’aménagement urbain axé sur les transports publics (TOD). Elle déploie huit groupes de mesures pour transformer son modèle de croissance industrielle et favoriser une économie plus verte, circulaire et sobre en émissions. Ces mesures comprennent la transformation des zones et pôles industriels en écosystèmes écologiques, le développement des industries environnementales et des énergies renouvelables, l’accompagnement des entreprises dans leur transition écologique et l’attraction d’investissements verts.

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La ville développe également des programmes de soutien aux jeunes entreprises innovantes, notamment aux PME, en proposant un accompagnement à chaque étape de leur développement, de l’émergence des idées à la commercialisation, en passant par l’incubation et les phases de test.

Innover pour une croissance durable

Du côté des entreprises, l’Australian Industry Group (AI Group) estime que la réduction des émissions de carbone peut devenir un avantage concurrentiel et que les engagements en faveur du développement durable doivent se traduire par des perspectives de croissance.

L’organisation a également souligné les difficultés auxquelles sont confrontées les PME, notamment pour mesurer leurs émissions, financer leur transition écologique et accéder aux financements verts.

Des représentants de la Chambre de commerce de Hambourg (Allemagne) ont, pour leur part, présenté l’expérience de la ville en matière de développement d’un écosystème d’innovation. Ils ont notamment évoqué les dispositifs d’accompagnement des startups, des entreprises en forte croissance (scale-ups) et des PME dans le développement de leurs compétences, le choix de leurs marchés et leur expansion internationale.

Les politiques de soutien aux entreprises, le développement des startups et de l’innovation, ainsi que les stratégies de transition industrielle et de réduction des émissions diffèrent d’une ville membre du BPC à l’autre. Cette diversité constitue néanmoins l’un des principaux atouts du réseau, qui offre un espace d’échange ouvert permettant à chaque membre de s’inspirer d’expériences adaptées à son propre contexte.

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Lors du forum, Ayako Moriyama, directrice du Bureau de la stratégie économique de la ville d’Osaka, a présenté quatre axes de coopération proposés par Osaka au sein du BPC. Ceux-ci consistent à mieux informer les entreprises sur les défis environnementaux et les débouchés commerciaux dans les villes partenaires ; à intégrer des critères environnementaux dans les politiques et programmes existants ; à partager des informations sur les événements économiques ouverts aux entreprises étrangères et à étudier des dispositifs préférentiels pour les villes membres ; enfin, à renforcer la coordination régulière entre les organisations partenaires du réseau.

Dans le cadre de la conférence, les délégations internationales ont également visité la Foire d’exportation du Vietnam 2026, organisée au Centre de conférence et d’expositions WTC Expo. Cette visite a favorisé les rencontres et les échanges commerciaux directs entre entreprises de différents pays.

La Conférence de la Table ronde du BPC 2026 a ainsi contribué à consolider près de trois décennies de coopération entre Hô Chi Minh-Ville et le réseau. Elle a également mis en avant la volonté de la métropole vietnamienne de renforcer ses partenariats avec les grandes villes internationales afin de promouvoir une croissance verte et durable.

Tân Dat/CVN