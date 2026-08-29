Tây Ninh attire 500 entreprises à sa conférence de promotion des investissements

Le Comité populaire de la province de Tây Ninh (Sud) a organisé vendredi 28 août une conférence de promotion des investissements, avec la participation du vice-Premier ministre Lê Tiên Châu, des représentants de missions diplomatiques et d’organisations internationales au Vietnam, ainsi que plus de 500 entreprises nationales et étrangères.

>> Tây Ninh renforce sa coopération avec ses partenaires indiens

>> Tây Ninh renforce sa promotion auprès des investisseurs belges

>> Le lac de Dâu Tiêng, un atout pour la croissance verte dans le Sud-Est

>> Tây Ninh promeut les échanges et la coopération avec des partenaires chinois

Photo : VNA/CVN

Intervenant lors de la conférence, le vice-Premier ministre Lê Tiên Châu a souligné que, à la suite de sa fusion administrative, Tây Ninh a bénéficié d’un nouvel espace de développement, d’une envergure accrue et d’un potentiel de croissance renforcé.

La province de Tây Ninh jouit d’une position géo-économique favorable, jouxtant Hô Chi Minh-Ville et Dông Nai, tout en étant reliée au delta du Mékong, partageant la frontière avec le Cambodge et disposant d’un accès au port international de Long An. Ces atouts permettent à la province de s’affirmer comme un pôle du Sud reliant les zones frontalières, l’industrie, l’agriculture, la logistique et les marchés internationaux, a affirmé le vice-Premier ministre Lê Tiên Châu.

Il a appelé Tây Ninh à veiller à la mobilisation de ressources suffisantes, à la mise en œuvre rapide et à l’efficacité des projets ; à apporter des améliorations concrètes à l’environnement d'investissement et d'affaires ; à continuer de réduire les délais et les coûts liés aux procédures administratives ; et à opérer une transition plus résolue d’une approche axée sur la gestion administrative vers une approche centrée sur la facilitation du développement et le service public.

Priorité au développement d’infrastructures de transport

Le dirigeant a également exhorté la province à privilégier le développement d’infrastructures de transport stratégiques et d’espaces économiques le long des corridors et axes de croissance clés, ainsi qu’à préparer des terrains viabilisés et à achever les infrastructures des parcs industriels, des zones économiques frontalières et des chaînes logistiques.

L’attraction des investissements doit s’inscrire dans une démarche cohérente avec le nouveau modèle de croissance, l’innovation et le transfert technologiques, la formation de la main-d’œuvre, le développement des industries de soutien et la protection de l’environnement, a-t-il conclu.

Le secrétaire du Comité provincial du Parti, Nguyên Van Quyêt, a indiqué que l’économie provinciale avait enregistré une croissance de 10,12% au premier semestre 2026, alors qu’en 2025, la province se classait au neuvième rang parmi les 34 provinces et villes sous l’autorité centrale en termes de taille économique. Le volume des investissements directs étrangers (IDE) attirés a dépassé les 26 milliards de dollars, plaçant Tây Ninh au septième rang des 34 localités.

Selon ce responsable, Tây Ninh organise son espace de développement selon un modèle polycentrique et multipolaire, tout en renforçant la connectivité avec Hô Chi Minh-Ville, la région du Sud-Est, le delta du Mékong et le Cambodge.

Photo : VNA/CVN

La province mise sur ses atouts dans les domaines de l’industrie, de la logistique, de l’agriculture de haute technologie, des activités économiques liées aux postes-frontières, du commerce transfrontalier, du tourisme et des énergies propres.

Parallèlement, Tây Ninh s’efforce de réformer les procédures administratives, de lever les obstacles, d’investir dans les infrastructures, de développer une main-d’œuvre qualifiée et de promouvoir la science, la technologie, l’innovation ainsi que la transformation numérique.

La province privilégie l’attraction d’investissements dans la haute technologie, l’industrie verte, la logistique, l’agriculture de haute technologie, les services modernes, le tourisme de qualité et les modèles économiques émergents, a souligné Nguyên Van Quyêt.

Lors de la conférence, Tây Ninh a suscité l’intérêt de 41 groupes et investisseurs pour 59 projets, représentant un investissement total estimé à environ 720.000 milliards de dôngs (28 milliards de dollars). Ces projets portent notamment sur la mise en œuvre du plan directeur provincial, les infrastructures de parcs industriels, le développement urbain, l’agriculture de haute technologie et d’autres secteurs à fort potentiel de développement.

La province a également remis des décision de politique d’investissement et des certificats d’enregistrement d’investissement pour 31 projets portés par 27 investisseurs, pour un capital total d’environ 80.000 milliards de dôngs (3 milliards de dollars). Dans le même temps, les travaux ont été lancés pour 13 projets et ouvrages représentant une valeur d’environ 120.000 milliards de dôngs (4,5 milliards de dollars.

VNA/CVN