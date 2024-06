L'UNICEF installe des centrales de traitement de l'eau dans l'Est de la Libye

"Dans le cadre de notre réponse d'urgence à l'approvisionnement en eau et au transport de l'eau dans les régions affectées par les crues, l'UNICEF a installé deux centrales de traitement des eaux par RO (osmose inverse) à Al Mkhili et El Ezzeiat", a fait savoir l'UNICEF dans un communiqué. Chacune de ces centrales produira 30.000 litres d'eau potable par heure, pour alimenter 10.000 personnes, dont 3.000 enfants, ajoute ce communiqué. "Ces centrales non seulement assurent un approvisionnement en eau régulier, mais aussi permettent une intégration fluide avec les principaux systèmes de stockage de l'eau de ces deux régions, et fournissent une source fiable d'eau potable pour le transport d'eau", ajoute-t-il. En septembre de l'année dernière, la tempête méditerranéenne Daniel a provoqué les inondations les plus importantes et les plus graves que la Libye ait connues depuis des décennies, faisant des milliers de morts et de disparus.

