Sur le plateau de Pleiku, les vieux pins de Biên Hô Chè gardent la mémoire

Ces pins auraient été plantés au début du XXᵉ siècle, à l’époque où les Français ont établi dans la région la première plantation de thé de So Trà, sur le plateau de Pleiku. Les ouvriers coloniaux les ont plantés, et ils ont traversé les décennies, offrant leur ombre à la route principale reliant les villages alentours et créant un cadre romantique et pittoresque.

Cap sur la province de Gia Lai, dans les Hauts Plateaux du Centre, et plus précisément dans un secteur au nom évocateur: Biên Hô Chè, qui signifie «un immense lac de théiers» en français. C’est ici que nous allons découvrir une allée de pins si belle qu’elle semble tout droit sortie d’un tableau. Longue d’un kilomètre et bordée de pins centenaires, cette route est devenue un site touristique très prisé, attirant des visiteurs locaux et internationaux.

Selon les habitants, ces pins auraient été plantés au début du 20ᵉ siècle, à l’époque où les Français ont établi dans la région la première plantation de thé de So Trà, sur le plateau de Pleiku. Les ouvriers coloniaux les ont plantés, et ils ont traversé les décennies, offrant leur ombre à la route principale reliant les villages alentours et créant un cadre romantique et pittoresque.

"Au départ, c’était une route ordinaire, mais avec le développement du tourisme, de nombreux visiteurs sont venus. Ici, chaque samedi et dimanche, surtout pendant les fêtes, le Nouvel An ou la Fête nationale du 2 septembre, la route est souvent embouteillée. Car, en plus d’être belle, elle mène aussi au volcan Chu Dang Ya, qui se trouve à environ 7 km d’ici", témoigne Dô Xuân Thu, habitant de la commune de Nghia Hung.

"Les rangées de pins ici ont plus de 100 ans. Elles sont devenues un site touristique. Les touristes viennent ici pour prendre des photos souvenirs, visiter la colline de pins, la pagode Buu Minh et le volcan Chu Dang Ya", ajoute Doàn Huu Biêu, propriétaire du café Phuoc Hy situé au bord de la route.

La période idéale pour visiter et immortaliser cette allée centenaire se situe en octobre et novembre, lorsque les champs de tournesols américains sont en pleine floraison et que la récolte du café bat son plein. Le meilleur moment pour s’y rendre est à l’aube, lorsque les premiers rayons de soleil traversent les branches des pins, projetant de longues ombres sur la route et créant une ambiance magique.

"C’est la première fois que ma famille vient ici. C’est une expérience impressionnante. L’air est frais, le climat agréable et le paysage pittoresque. C’est un endroit idéal pour les couples. Le cadre est aussi parfait pour les familles en excursion le week-end. Nous avons également visité le lac Biên Hô, le volcan Chu Dang Ya et la pagode Buu Minh. Si nous en avons l’occasion, nous reviendrons certainement", indique Pham Thi Phuong Nam, une touriste hanoïenne.

À seulement 10 km du centre-ville de Pleiku, cette allée de pins est proche de nombreux autres sites incontournables de la province de Gia Lai, comme le lac Biên Hô ou le volcan Chu Dang Ya. Elle est aussi très prisée pour les séances photo, notamment pour les mariages. Les habitants, eux, aiment y faire du jogging, du vélo ou simplement s’y promener. De plus, des cafés aux concepts originaux se sont installés le long de la route: certains en forme de voiture, d’autres entourés de caféiers, pour offrir une ambiance naturelle et immersive.

À proximité de l’allée, les plantations de thé s’étendent à perte de vue, alignées avec une précision presque parfaite.

"En plus des pins centenaires, il y a aussi des collines de thé où les touristes peuvent prendre des photos. Pas loin d’ici, il y a la pagode Buu Minh et le volcan Chu Dang Ya, qui attirent de nombreux visiteurs. Le matin, les jeunes viennent prendre de magnifiques photos avec les rangées de pins. Les couples, eux, choisissent souvent cet endroit pour leurs photos de mariage. Il y a aussi beaucoup de touristes étrangers, notamment des Australiens, des Américains et des Français… Et autour, des cafés proposent des tables avec des caféiers cultivés juste à côté, permettant aux clients de profiter du parfum des fleurs de café", raconte une habitante de Nghia Hung.

Les pins plantés à l’époque coloniale sont aujourd’hui une véritable bouffée d’oxygène pour la ville montagneuse de Pleiku. Un héritage aussi précieux qu’original.

