Soudan : le conflit a fait plus de 20.000 morts, selon l'OMS

Photo : AFP/VNA/CVN

S'exprimant lors d'une conférence de presse à Port-Soudan (Est), au deuxième et dernier jour de sa visite au Soudan, Ghebreyesus a indiqué que selon les informations disponibles concernant le conflit au Soudan, il y a "plus de 20.000 morts, 10 millions de déplacés et 2 millions de réfugiés dans les pays voisins".

Il a ajouté qu' "Aujourd'hui, les Soudanais souffrent de crises successives, de la plus grande vague de déplacement au monde et la menace de famine menace plus de 25 millions de personnes, soit la moitié de la population du Soudan, dont plus de 14 millions ont besoin d'une intervention urgente".

Le directeur de l'OMS a également fait savoir que "70% du secteur de la santé a cessé de fournir des services", signalant que sa visite au Soudan avait pour objectif de mobiliser davantage de ressources pour atténuer les difficultés humanitaires et sanitaires du pays. Il a en outre souligné la nécessité "d'un cessez-le-feu, de la protection des institutions et des agents de la santé, ainsi que de la durabilité de l'acheminement de l'aide".

Le conflit au Soudan a éclaté le 15 avril 2023 entre l'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide (FSR).

APS/VNA/CVN