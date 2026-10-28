Solutions pour l’adaptation à l’enseignement STEM dans les établissements scolaires

L’Association vietnamienne des équipements éducatifs, en collaboration avec le groupe Geleximco, a récemment organisé à Hanoï, un séminaire intitulé "Solutions pour l’adaptation à l’enseignement STEM dans les établissements scolaires". L’événement a rassemblé un grand nombre d’experts, d’administrateurs, de responsables d’établissements scolaires et de représentants d’organisations éducatives.

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Photo : Manh Xuân/CVN

L'enseignement des disciplines STEM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques) repose sur une approche d'apprentissage intégrée, offrant aux élèves l'opportunité de mobiliser des connaissances et des compétences dans ces différents domaines. Cette démarche favorise le développement de qualités et de compétences essentielles, permettant aux élèves de relever efficacement les défis du monde réel.

Selon les organisateurs, l'enseignement STEM n'est plus un concept nouveau ; il est devenu un domaine de connaissances à part entière et une méthodologie d'apprentissage fondamentale, contribuant à révéler le potentiel créatif de la jeune génération. Toutefois, face aux exigences changeantes et aux ajustements en cours dans le secteur éducatif, le défi d'une mise en œuvre cohérente et harmonisée des STEM - incluant les programmes scolaires, le matériel pédagogique, les environnements d'apprentissage et la formation des enseignants - demeure une préoccupation partagée par les établissements scolaires et leurs partenaires.

Le séminaire a ainsi servi de plateforme d'échange sur les capacités concrètes des établissements, les stratégies d'intégration de contenus spécifiques dans des programmes complémentaires ou centrés sur l'apprenant, ainsi que sur les moyens de soutien - notamment par la formation du personnel enseignant, la mise à disposition de ressources pédagogiques, l'utilisation efficace des équipements et des plateformes numériques, et la garantie des résultats d'apprentissage visés.

Photo : Quang Châu/CVN

Lors de cette rencontre, le Professeur agrégé et Dr Tuong Duy Hai, de l'Université pédagogique de Hanoï - qui agit également en tant que conseiller sur les projets STEM pour le groupe Geleximco - a partagé ses réflexions sur les approches et solutions permettant de répondre aux nouvelles exigences de l'enseignement STEM.

Il a souligné l'importance de distinguer les différents modèles organisationnels, chacun impliquant des besoins spécifiques en matière d'équipements et de solutions de transformation numérique. Pour déployer efficacement l'enseignement STEM, les établissements doivent également prendre en compte des aspects cruciaux tels que la planification pédagogique, la gestion des ressources humaines, le matériel d'apprentissage, les équipements techniques et le développement de partenariats.

Photo : Manh Xuân/CVN

Selon le Professeur agrégé Tuong Duy Hai, le niveau "minimal" de mise en œuvre de l’enseignement STEM devrait reposer sur une liste fondamentale de matériel pédagogique conçu pour soutenir des thématiques STEM au sein des matières existantes, garantissant ainsi aux élèves suffisamment de sujets à observer et à expérimenter.

Au niveau "de base", le programme scolaire devrait inclure au moins six thématiques STEM par niveau et par année scolaire, appuyées par des équipements favorisant les expériences pratiques et la recherche - en intégrant des technologies telles que l’Internet des objets (IoT), la robotique et l’intelligence artificielle (IA). Le niveau "avancé" s’appuie sur le dispositif du niveau de base en multipliant les opportunités de prototypage concret et d’applications en réalité virtuelle (RV), tout en intégrant davantage de solutions fondées sur l’IA ainsi que des équipements spécialisés, tels que des imprimantes 3D et du matériel de fabrication.

Trinh Thi Thu Thuy, enseignante au lycée pour élèves surdoués (Université nationale de Hô Chi Minh-Ville), indique que le programme d’enseignement général de 2018 vise à favoriser le développement des compétences des élèves. Par conséquent, les enseignants qui s’intéressent aux STEM doivent réfléchir à la manière d’accompagner les élèves dans le développement de ces compétences, en cohérence avec le programme de 2018. Cela exige que les enseignants renforcent eux-mêmes leurs propres compétences dans le domaine des STEM, afin d’atteindre efficacement ces objectifs et de proposer un enseignement de haute qualité.

Luu Hong Hanh, rectrice de l’école primaire Hoang Diêu (quartier de Ngoc Ha, Hanoï), a souligné que le principal défi lié à la mise en œuvre de l’enseignement STEM au sein de l’établissement réside dans le corps enseignant. La réussite des différentes étapes de cet enseignement exige des supports pédagogiques adaptés, une solide base de connaissances de la part des enseignants, ainsi qu’une capacité des élèves à assimiler les contenus.

Photo : Manh Xuân/CVN

Concrètement, pour qu’une école puisse déployer efficacement les STEM - en garantissant que les élèves s’y investissent réellement et de manière appropriée - les enseignants doivent faire preuve d’un engagement profond, d’une grande compétence, et d’une volonté de rechercher et de développer, de manière proactive, leurs propres connaissances et compétences pédagogiques.

Par conséquent, pour mettre en œuvre l’enseignement STEM avec succès, il est nécessaire de faire appel à une équipe d'experts-conseils. Ces derniers pourront guider le choix des méthodes et des contenus adaptés au niveau des élèves, tout en conseillant l’établissement sur la préparation des enseignants, les équipements requis et les ressources indispensables à la réussite de ce programme.

Au cours des échanges, les participants ont également exploré diverses approches pour organiser les cours, les thématiques et les projets STEM au sein du cursus scolaire. Cela inclut la définition de démarches fondées sur l’investigation scientifique et la conception en ingénierie, ainsi qu’une utilisation optimale des équipements et des ressources pédagogiques numériques.

Par ailleurs, la discussion a porté sur l’établissement de partenariats entre l’école et des entités externes - fondés sur des besoins concrets et des expertises professionnelles - encadrés par des accords clairement définis concernant les responsabilités, les résultats attendus, les ressources, les protocoles de sécurité et les mécanismes de suivi.

Nguyên Tùng/CVN