Le Vietnam encourage l’Université de Hong Kong à renforcer sa coopération éducative

Le vice-Premier ministre Lê Tiên Châu a reçu, mardi après-midi, 20 octobre, à Hanoï, le professeur Hongbin Cai, doyen de la Faculté de commerce de l’Université de Hong Kong (Chine), afin d’échanger sur les perspectives de coopération dans l’enseignement supérieur, la formation et la recherche scientifique.

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Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre, le professeur Hongbin Cai a présenté le modèle de fonctionnement de son établissement, ses réalisations ainsi que sa stratégie de formation dans les domaines du commerce et de la gestion des entreprises. Il a également partagé son expérience en matière de coopération internationale, d’internationalisation de l’enseignement et de renforcement des capacités de recherche, soulignant que l’université continuait d’attirer des enseignants et des chercheurs talentueux du monde entier.

Le vice-Premier ministre a salué le prestige de l’Université de Hong Kong, le plus ancien établissement universitaire de recherche de Hong Kong et l’une des institutions d’enseignement supérieur réputées à l’échelle mondiale.

Il a également salué les contributions concrètes du bureau de représentation de l’Université de Hong Kong au Vietnam, créé en 2022. Celui-ci a facilité l’octroi de plus de 4,7 millions de dollars de bourses à des étudiants vietnamiens et contribué à des programmes de formation aux compétences en gestion de l’intelligence artificielle (IA) et en transformation numérique destinés à une délégation de hauts représentants de l’Assemblée nationale vietnamienne.

Le vice-Premier ministre a souligné que le Vietnam considérait le développement de ressources humaines hautement qualifiées comme l’une de ses trois percées stratégiques. La Résolution N°71-NQ/TW du Bureau politique prévoit notamment de renforcer la coopération internationale et d’attirer les investissements étrangers dans l’enseignement supérieur.

Dans ce contexte, il a insisté sur l’importance d’une coopération éducative étroite et durable, tout en saluant le projet de la Faculté de commerce de l’Université de Hong Kong visant à établir une présence à Hanoï et à y développer une plateforme de recherche et de formation de portée mondiale dans les domaines du commerce et de la gestion.

Il a affirmé que le Vietnam poursuivait l’amélioration de son cadre institutionnel et la mise en place d’un environnement favorable aux investissements afin de permettre à l’université de concrétiser ses projets. Le décret gouvernemental N°361/2026/ND-CP, récemment publié, précise les conditions de création de campus secondaires d’établissements d’enseignement supérieur étrangers au Vietnam.

Afin d’accélérer la mise en œuvre de cette initiative, le vice-Premier ministre a recommandé une approche progressive. La Faculté de commerce pourrait commencer par lancer des programmes de formation conjoints avec des établissements universitaires vietnamiens réputés ou organiser des formations pilotes dans des domaines adaptés. Cette première étape permettrait d’évaluer la demande et d’élargir progressivement le nombre d’apprenants, avant de finaliser les procédures et les investissements nécessaires à la création d’un établissement à part entière.

Le vice-Premier ministre a également encouragé l’université et ses partenaires à élargir leur coopération avec les établissements d’enseignement supérieur vietnamiens. Les pistes envisagées comprennent l’envoi d’enseignants pour dispenser des cours et encadrer des doctorants au Vietnam, la réalisation de projets de recherche conjoints, la cosignature d’articles scientifiques ainsi que la valorisation commerciale des résultats de la recherche.

Il a en outre préconisé la mise en place de mécanismes favorisant l’accueil de jeunes scientifiques et d’étudiants vietnamiens d’excellence pour des formations à l’étranger, l’augmentation du nombre et du montant des bourses, ainsi que le soutien à la formation des enseignants et des cadres de gestion de l’éducation vietnamiens.

Enfin, il a appelé à privilégier les domaines correspondant aux compétences de l’Université de Hong Kong et aux besoins de développement du Vietnam, notamment l’intelligence artificielle, la science des données, les semi-conducteurs, la finance verte, les technologies financières, la gestion des entreprises et la santé publique.

Le vice-Premier ministre s’est dit convaincu que l’Université de Hong Kong pourrait devenir un partenaire stratégique et fiable du Vietnam, contribuant à la mise en œuvre rapide de projets concrets et efficaces de coopération dans les domaines de l’éducation et de la recherche scientifique.

VNA/CVN