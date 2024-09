Norvège : inauguration d'un site sous marin de stockage du CO 2

>> Énormes économies de CO2 si on se déplaçait à vélo pour les petits trajets

>> Stockage de CO2 : un pipeline entre l'Allemagne et la Norvège en vue

>> L'ONU salue la stratégie de réduction des émissions de CO2 du transport maritime

Il s'agit du "premier service commercial de transport et de stockage de CO 2 au monde", qui consiste à enfouir sous le plancher océanique, moyennant paiement, du CO 2 capté à la sortie de cheminées d'usines en Europe et réduire ainsi les rejets dans l'atmosphère, néfastes pour le climat. Dans la municipalité insulaire d'Oygarden, un terminal terrestre a été installé sur les rives de la mer du Nord, avec ses grandes citernes flambant neuves. C'est ici que le CO 2 , préalablement liquéfié, sera acheminé par bateau, puis injecté, via un long pipeline, dans un aquifère salin à 2.600 m sous les fonds marins. Porté par les géants pétroliers Equinor, Shell et TotalEnergies, le projet Northern Lights devrait enfouir ses premières tonnes de CO 2 en 2025. Sa capacité de stockage annuelle sera initialement de 1,5 million de tonnes, avant d'être portée à 5 millions de tonnes, si la demande suit. "Notre principal objectif est de démontrer que la chaîne de captage et de stockage du carbone (CCS) est faisable", explique à la presse le directeur de Northern Lights, Tim Heijn. "Cela peut avoir un impact réel sur le bilan CO 2 et contribuer à atteindre les objectifs climatiques", ajoute-t-il.

APS/VNA/CVN