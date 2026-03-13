Singapour adopte de multiples mesures pour garantir sa sécurité énergétique

Singapour a mis en place une série de mesures pour assurer sa sécurité énergétique face au conflit au Moyen-Orient. Bien que les prix de l'électricité devraient augmenter dans les prochains mois, le gouvernement est prêt à déployer des mesures de soutien aux résidents et aux entreprises.

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Photo : Reuters/VNA/CVN

Le ministre chargé de l'Énergie et des Sciences et Technologies au ministère du Commerce et de l'Industrie, Tan See Leng, a déclaré le 12 mars que la fermeture du détroit d'Ormuz en raison du conflit affectera les importations mondiales de pétrole brut et de GNL en provenance du Moyen-Orient et entraînera probablement une hausse des prix mondiaux des carburants à court terme.

Il a ajouté que, face à un contexte mondial de plus en plus instable et incertain, les perturbations de l'approvisionnement en carburant et les fluctuations des prix seront plus fréquentes. Singapour, qui importe la totalité du gaz naturel nécessaire à la production d'environ 95% de son électricité, en subira les conséquences, a-t-il précisé.

Concernant les mesures mises en place par le gouvernement singapourien pour faire face à la hausse des prix mondiaux du gaz, M. Tan a souligné qu'environ la moitié du gaz consommé par la cité-État est acheminée par gazoduc depuis la région et n'est donc pas affectée. De plus, le pays diversifie ses sources d'importation de GNL et n'est par conséquent pas excessivement dépendant du Moyen-Orient, a-t-il précisé.

Les importateurs de GNL de Singapour disposent d'un portefeuille de fournisseurs internationaux, tels que les États-Unis et l'Australie, qui peuvent être sollicités pour remplacer les cargaisons initialement en provenance du Moyen-Orient. Pour la cargaison de GNL en provenance du Moyen-Orient, des efforts sont en cours avec les importateurs afin de trouver des cargaisons de remplacement, a indiqué M. Tan.

Il a également noté que Singapour a constitué une réserve de carburant - un mélange de gaz et de diesel - dans laquelle les centrales électriques peuvent puiser en cas de grave perturbation des approvisionnements en gaz.

Notant que l’Autorité du marché de l’énergie exige que les turbines de production d’électricité de Singapour puissent fonctionner au gaz et au diesel, il a souligné que l’autorité teste régulièrement toutes les centrales électriques pour s’assurer qu’elles sont capables de passer à une production au diesel si nécessaire.

VNA/CVN