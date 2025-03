Sénégal : un hôtel braqué par des hommes armés

Une dizaine d'hommes armés ont braqué dans la nuit de dimanche 23 à lundi 24 mars un hôtel situé sur la Petite-Côte sénégalaise, le deuxième braquage visant un établissement hôtelier dans la région au cours des trois derniers mois, a appris l'AFP mercredi 26 mars auprès de l'hôtel et d'un responsable de la gendarmerie.

Photo : APA News/CVN

Dans un communiqué transmis à l'AFP, l'hôtel Les Manguiers de Guéréo indique "avoir été victime d'un cambriolage entre 03h00 et 04h00" (locale et GMT) dans la nuit du dimanche 23 à lundi 24 mars. L'hôtel, situé à Popenguine, à une heure au sud de Dakar, "a été braqué par une dizaine d'hommes armés de fusils et de machettes", a précisé son directeur, Christophe Audifax.

"La brigade de Popenguine a été informée d'un vol à main armée survenu à l'hôtel Les Manguiers de Guéréo", a confirmé un responsable de la gendarmerie sous couvert d'anonymat.

"Un groupe de malfaiteurs armés de fusils de chasse et de machettes est entré dans l'hôtel. Ils ont vite maîtrisé les trois vigiles. Ils ont ensuite visité les locaux à la recherche du coffre", avant de prendre la fuite, a-t-il ajouté.

Le braquage n'a fait aucun mort ni blessé.

Selon l'établissement, les assaillants ont emporté avec eux de l'argent, sans préciser la somme.

C'est le deuxième braquage visant un établissement hôtelier au cours des trois derniers mois dans la région, une zone touristique prisée des touristes locaux et étrangers.

Fin janvier, des hommes encagoulés, armés de machettes et de fusils, avaient pris d'assaut l'hôtel Riu Baobab, situé également sur la Petite-Côte, sans faire aucun blessé ni mort.

Ces événements sont exceptionnels dans ce pays ouest-africain réputé pour ses belles plages et sa stabilité, où le tourisme constitue un secteur-clé, fort pourvoyeur d'emplois.

En 2022, le tourisme représentait près de 7% du PIB du Sénégal et environ 8% des emplois, selon le Conseil mondial du voyage et du tourisme. La haute saison court de novembre à fin avril.

Le pays accueille chaque année environ 2 millions de visiteurs, venant principalement des pays limitrophes et d'Europe, dont environ 15% de Français, selon les chiffres de l'Agence nationale de la statistique (ANSD).

Le président Bassirou Diomaye Faye avait ordonné en janvier le renforcement d'urgence de la sécurité des sites touristiques, "en vue de consolider la relance du secteur et la promotion des sites et potentialités touristiques du Sénégal", lors d'un conseil des ministres.

