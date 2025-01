Sénégal : Malick Ndiaye promet un "dialogue constructif" avec le pouvoir exécutif

Le président de l'Assemblée nationale sénégalaise, Malick Ndiaye, s'est engagé lundi 6 janvier à œuvrer en faveur d'un dialogue constructif entre le pouvoir exécutif et l'institution parlementaire appelée à jouer un rôle clé dans la réalisation des réformes promises aux citoyens.

Le président de l'Assemblée nationale sénégalaise a promis de ne ménager aucun effort pour "instaurer un dialogue constructif et promouvoir des pratiques exemplaires" entre les parlementaires et le gouvernement dans le cadre de la réponse aux défis législatifs liés auxdites réformes, lors d'une présentation de vœux du Nouvel An aux parlementaires.

M. Ndiaye a aussi fait part de sa volonté de renforcer les moyens des députés afin de réhabiliter la vocation de l'institution et de la réconcilier avec l'opinion publique.

