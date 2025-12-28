Semi-conducteurs : une main-d'œuvre qualifiée, clé des ambitions vietnamiennes

Le développement de ressources humaines hautement qualifiées est un facteur déterminant pour la réussite du Vietnam dans la construction de son industrie des semi-conducteurs.

>> Semi-conducteurs : le Vietnam accélère le développement de son écosystème de talents

>> L’IA, moteur de la révolution des semi-conducteurs au Vietnam

>> Une Alliance des semi-conducteurs pour accélérer les puces "Make in Vietnam"

Le vice-ministre de l'Éducation et de la Formation, Nguyên Van Phuc, a donné cette estimation lors d'une conférence consacrée à l'examen de la mise en œuvre des stratégies nationales de développement de la main-d'œuvre dans le secteur des semi-conducteurs, qui s'est tenue à Hô Chi Minh-Ville le 26 décembre.

Photo : VNA/CVN

Organisée par le ministère de l'Éducation et de la Formation, cette conférence a évalué les premiers résultats de la Stratégie 1018 relative au développement de l'industrie vietnamienne des semi-conducteurs à l'horizon 2030, avec une vision à l'horizon 2050, et du Programme 1017 relatif au développement des ressources humaines pour ce secteur.

Publiées en 2024, ces deux décisions du Premier ministre témoignent de la vision stratégique du gouvernement, qui vise à positionner les semi-conducteurs comme une industrie de haute technologie essentielle, le développement des ressources humaines étant identifié comme son pilier fondamental, a précisé M. Phuc.

Des progrès ont été constatés ces dernières années, notamment en matière de sensibilisation et d'engagement proactif des établissements d'enseignement supérieur, dont beaucoup ont ouvert ou mis en place des programmes de formation liés à la technologie des semi-conducteurs.

Les entreprises ont également noué des partenariats actifs avec les universités, formant progressivement le lien en "triple hélice" entre l'État, les établissements de formation et les entreprises.

Par ailleurs, les établissements de formation ont adopté des politiques d'attraction des talents, ce qui a permis d'améliorer sensiblement les capacités d'enseignement et de recherche dans les domaines liés aux semi-conducteurs.

Le ministère de l'Éducation et de la Formation soumet actuellement au gouvernement des propositions relatives aux bourses et aux aides financières pour la formation afin de soutenir davantage les apprenants.

Malgré ces avancées, des difficultés persistantes sont apparues lors de la mise en œuvre, notamment une capacité de formation limitée, une pénurie d'enseignants et d'experts qualifiés, des infrastructures de laboratoire sous-développées et des problèmes de coordination ponctuels.

Compte tenu de l'ampleur et de l'importance stratégique des deux programmes, le vice-ministre a appelé à un engagement plus fort des universités et des entreprises, insistant sur la nécessité de concentrer les discussions sur l'innovation pédagogique en fonction des besoins de l'industrie, le développement du corps professoral, l'investissement dans les laboratoires et la transformation numérique.

Lors de son rapport sur la mise en œuvre de la Stratégie 1018 et du Programme 1017, Nguyen Anh Dung, directeur adjoint du Département de l'enseignement supérieur du ministère, a indiqué que le ministère avait publié le Plan N°1758 en novembre 2024 afin de concrétiser les deux décisions du Premier ministre, garantissant ainsi une mise en œuvre synchronisée, rapide et efficace.

Le ministère de l'Éducation et des Technologies a également conseillé au Premier ministre de publier la Directive N°43 en décembre 2024, qui souligne l'importance de disposer de ressources humaines hautement qualifiées, notamment en compétences numériques, pour une participation accrue du Vietnam à la chaîne de valeur des semi-conducteurs et à d'autres industries de haute technologie clés.

Depuis, les efforts visant à développer rapidement l'écosystème national des semi-conducteurs se sont intensifiés. Notamment, la Décision N°1131, publiée en juin 2025, a approuvé une liste de 11 technologies stratégiques et de 35 produits technologiques stratégiques, définissant clairement les priorités en matière de formation, de recherche et d'investissement.

Parallèlement, des mesures sont mises en œuvre pour promouvoir l'enseignement des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques (STEM) et l'orientation professionnelle au niveau de l'enseignement général, revoir et adapter les programmes universitaires et de formation professionnelle en électronique, microélectronique, technologies de l'information et automatisation, et renforcer les liens avec les entreprises, les parcs industriels et les zones de haute technologie.

Selon les statistiques du ministère de l'Éducation et de la Formation (MoET), plus de 237.000 étudiants ont été admis dans des filières STEM lors de la première phase du cycle d'admission universitaire 2025, dont plus de 137.000 inscrits dans des filières liées aux semi-conducteurs, conformément aux normes nationales de formation.

Nguyên Anh Dung a souligné la nécessité de perfectionner le cadre juridique et les dispositifs politiques, notamment les bourses, les exonérations de frais de scolarité et les systèmes de crédits préférentiels, afin d'attirer des étudiants de haut niveau. Il a également insisté sur l'importance d'investir massivement dans le développement du corps professoral, les équipements de laboratoire et les logiciels spécialisés pour la pratique et la simulation.

Il a par ailleurs mis en avant l'importance de développer la coopération entre l'État, les universités, les instituts de recherche et les entreprises nationales et internationales, en particulier les partenaires ayant un potentiel d'investissement au Vietnam, tout en favorisant le partage des ressources et des connaissances, les stages et les programmes de formation continue.

Lors de la conférence, des représentants de grandes entreprises et sociétés ont partagé leurs évaluations de la demande de main-d'œuvre dans le secteur des semi-conducteurs et ont discuté des possibilités de renforcer le lien de la "triple hélice" afin de mieux aligner la formation sur les besoins de l'industrie.

VNA/CVN