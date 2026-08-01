Crise migratoire à Ceuta : le Portugal renforce ses frontières sans suspendre Schengen

Le Premier ministre portugais, Luis Montenegro, a assuré vendredi 31 juillet que son pays ne suspendra pas les règles de libre circulation de l'espace Schengen avec l'Espagne après le récent afflux de migrants vers Ceuta, mais qu'il renforcera les contrôles aux frontières maritimes et terrestres du Sud du pays.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Il n'y a aucune raison de prendre des mesures visant à suspendre les règles de l'espace Schengen, mais il y a des raisons de renforcer la présence des forces de sécurité aux postes-frontières les plus proches de cet événement, aux frontières maritimes et terrestres du Sud du Portugal", a-t-il dit.

M. Montenegro a qualifié la situation de "grave" et a jugé qu'elle nécessitait une surveillance étroite, tout en mettant en garde contre toute "hystérie" et en appelant à des décisions mesurées et réalistes.

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Selon des médias locaux, environ 60.000 migrants auraient pénétré dans l'enclave espagnole de Ceuta, en Afrique du Nord, depuis le Maroc au cours des dernières 24 heures, et au moins 57 personnes auraient trouvé la mort en tentant la traversée.

Le ministère espagnol de l'Intérieur a estimé que 48.300 migrants étaient rentrés au Maroc en date de vendredi 31 juillet 18h00 (16h00 GMT), dont beaucoup de leur plein gré après avoir compris qu'ils ne pourraient ni rester à Ceuta ni poursuivre leur route vers le continent européen.

Xinhua/VNA/CVN