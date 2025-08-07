Ha Long : systèmes AIS obligatoires sur les bateaux avant le 15 août

D'ici le 15 août, tous les bateaux touristiques de la baie de Ha Long, province de Quang Ninh, devront être équipés d'un système d'identification automatique (AIS) afin de renforcer la sécurité des visiteurs.

>> Grande cérémonie de prière pour les victimes du naufrage dans la baie de Ha Long

>> Un Irlandais parcourt 12.000 km à vélo de Dublin à la baie de Ha Long

>> Un système d’alerte précoce aux tempêtes prévu dans les baies de Ha Long et Bai Tu Long

Photo : Van Duc/VNA/CVN

Cette mesure, qui complète le système de communication radio VHF déjà en place, a reçu l'adhésion totale des opérateurs. Les propriétaires de bateaux se sont engagés à maintenir leurs navires à quai s'ils ne respectent pas cette nouvelle exigence. Le système AIS permet aux navires d'échanger automatiquement des informations cruciales telles que l'identité, la position, le cap et la vitesse.

Bien que la réglementation nationale n'impose cet équipement qu'aux navires transportant plus de 50 passagers, l'ensemble des bateaux de la baie, même ceux de plus petite capacité, ont volontairement accepté de s'équiper. Au 6 août, environ 80% de la flotte avait déjà finalisé l'installation.

Selon Trân Van Hông, président de l'Association des bateaux de croisière d'Ha Long, cette initiative témoigne du sens des responsabilités des entreprises envers la sécurité des visiteurs et la protection de ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Pour garantir l'efficacité du dispositif, une mission interministérielle a inspecté les infrastructures le 2 août et a recommandé l'installation de stations relais supplémentaires sur l'île de Titop et le mont Bai Tho afin d'assurer une couverture complète du signal. L'Autorité portuaire des voies navigables intérieures de Quang Ninh vérifiera systématiquement le bon fonctionnement de ces équipements avant d'autoriser chaque départ.

Cette démarche s'inscrit dans un plan de sécurité plus large. Celui-ci inclut le déploiement d'une patrouille intensifiée, composée d'un navire médicalisé et de deux vedettes rapides opérationnels 24h/24, et ce, depuis le 6 août. Par ailleurs, six nouveaux abris temporaires en cas d'orage seront mis en place dans les baies de Ha Long et de Bai Tu Long, et un système d'alerte précoce pour les phénomènes météorologiques dangereux est en cours de développement.

VNA/CVN