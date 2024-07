Sauvetage de deux randonneuses vietnamiennes bloquées dans des montagnes au Japon

La police locale a déclaré avoir reçu un appel vers 18h00 le 14 juillet de la part de deux étrangères d'une trentaine d'années bloquées sur le mont Biei.

Les deux femmes auraient déclaré qu'elles étaient si fatiguées qu'elles ne pouvaient pas aller plus loin.

Photo : SGGP/CVN

Ces deux femmes faisaient de la randonnée avec deux autres personnes. Deux personnes du groupe ont d'abord descendu la montagne et ont appelé les pompiers à l'aide. Elles ont dit qu'une personne du groupe s'était blessée au genou et ne pouvait plus se bouger.

Les deux femmes restées ont passé la nuit du 14 juillet dans une tente sur la montagne. Les équipes de secours ont confirmé que les deux femmes étaient en sécurité à minuit, mais en raison du terrain dangereux et de l'obscurité, elles ne pouvaient pas garantir la sécurité de la femme blessée si elle voyageait par la route.

Dans la matinée du 15 juillet, les forces de secours ont mobilisé un hélicoptère pour secourir et ramener les deux femmes en toute sécurité en bas de la montagne.

VNA/CVN