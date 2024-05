Des sauveteurs sud-africains poursuivent leurs recherches pour retrouver 11 pêcheurs disparus au large du Cap

Des organisations sud-africaines de sauvetage en mer ont annoncé samedi 18 mai que les efforts de recherche et de sauvetage se poursuivaient pour retrouver 11 pêcheurs portés disparus après le naufrage de leur chalutier au large de la côte du Cap.

Le bateau de pêche a coulé à environ 56 km au large de la côte atlantique du Cap vendredi après-midi 17 mai, selon un communiqué publié par l'Institut national de sauvetage en mer (NSRI), membre de l'organisation sud-africaine de recherche et de sauvetage. Le navire transportait un total de 20 hommes, dont neuf ont été retrouvés, mais 11 sont toujours portés disparus en mer, selon le NSRI. Le porte-parole du NSRI, Craig Lambinon, a indiqué que cinq navires de pêche étaient partis à la recherche des pêcheurs et avaient réussi à récupérer neuf hommes dans un radeau de sauvetage. "Les neuf survivants ne sont pas blessés et ont été ramenés au port de Table Bay à bord d'un autre bateau de pêche pendant la nuit. Ils sont pris en charge par leur société de pêche", a-t-il expliqué.

Xinhua/VNA/CVN