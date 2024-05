Samsung est appelé à choisir le Vietnam comme une base stratégique de production

Le chef du gouvernement a salué les efforts et la détermination de Samsung dans ses activités au Vietnam.

L’hôte et l’invité ont noté avec satisfaction que le partenariat stratégique intégral Vietnam - République de Corée se développe fortement, que la confiance politique entre les deux pays ne cesse de se renforcer et que la coopération dans divers domaines est florissante, notamment dans les domaines de la politique, de l’économie, de la culture et des échanges entre les peuples, qui constituent une base importante pour que Samsung puisse accroître ses investissements au Vietnam.

Le Premier ministre a affirmé que le gouvernement vietnamien attache toujours de l’importance à l’amélioration de l’environnement de l’investissement et s’engage à créer des conditions favorables aux opérations à long terme des entreprises étrangères.

Le gouvernement vietnamien continuera à fournir des conditions optimales pour que les projets de Samsung puissent fonctionner de manière fructueuse et se développer durablement au Vietnam dans un esprit d’harmonisation des intérêts et de partage des risques, a-t-il déclaré.

Chaque année environ un milliard d'USD au Vietnam

Pour sa part, Park Hark-kyu a noté que Samsung avait jusqu’à présent investi 22,4 milliards d'USD au Vietnam et prévoyait d’ajouter chaque année environ un milliard d'USD à ses projets dans le pays.

Outre la recherche, le développement, la fabrication et l’exportation de produits électroniques et de haute technologie, le groupe investit également dans les industries de soutien et la formation de la main-d’œuvre pour les entreprises vietnamiennes, et les aident à s’engager dans sa chaîne de production et d’approvisionnement, a-t-il déclaré.

Samsung espère continuer à se développer pour contribuer au commerce extérieur et à la croissance économique du Vietnam, a ajouté le responsable.

Appréciant la construction par Samsung d’un centre de R&D et sa participation à la formation de la main-d’œuvre au Vietnam, le chef du gouvernement a demandé au groupe de se coordonner étroitement pour gérer efficacement les centres de formation basés au Centre national d’innovation (NIC).

Il a invité le groupe à intensifier sa coopération pour transformer les entreprises de technologie numérique du Vietnam en partenaires de son écosystème, à augmenter ses investissements dans le centre de R&D et à renforcer son soutien à l’entrepreneuriat, à l’innovation et à la formation de la main-d’œuvre dans le pays.

Le Premier ministre a également salué le plan de production et d’affaires de Samsung, l’appelant à continuer d’aider le Vietnam à améliorer davantage la capacité des entreprises nationales afin qu’elles puissent participer plus efficacement à la chaîne d’approvisionnement de Samsung.

Samsung devrait continuer à considérer le Vietnam comme une base stratégique pour fabriquer et exporter ses produits clés vers les marchés internationaux, en particulier lorsque l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) et l’Accord de partenariat économique global régional (RCEP) est déjà entré en vigueur, a-t-il plaidé.

En accord avec son hôte, Park Hark-kyu a salué l’environnement de l’investissement et des affaires au Vietnam ainsi que de la volonté du Premier ministre d’écouter et d’aider les entreprises, ajoutant que Samsung continuera à se tenir aux côtés du pays sur le chemin du développement.

