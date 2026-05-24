Saigontourist renforce son ancrage au Sri Lanka

À l’occasion de la visite d’État au Sri Lanka du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, Saigontourist a pris part à des initiatives de diplomatie économique et touristique, affirmant son ambition d’élargir sa présence sur le marché sud-asiatique.

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Photo : Saigontourist/CVN

Dans le cadre des activités au Sri Lanka, le groupe Saigontourist, en coopération avec la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines, a signé plusieurs mémorandums d’accord (MOU) avec des partenaires sri-lankais de premier plan. Ces ententes visent à renforcer la coopéra-tion dans les domaines du tourisme, du commerce et de la connectivité aérienne entre les deux pays.

Organisé le 8 mai à Colombo par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Vietnam (VCCI), le Forum d’entreprises Vietnam - Sri Lanka 2026 s’est affirmé comme une plateforme majeure de coopération économique bilatérale. À cette occasion, Saigontourist ainsi que Vietnam Airlines ont procédé à la signature de deux mémorandums d’accord stratégiques avec des organisations nationales du tourisme sri-lankais.

Présence remarquée au Forum d’entreprises, Nguyên Thi Anh Hoa, présidente du Conseil des membres de Saigontourist, a assisté à la cérémonie de signature et remis officiellement les mémorandums d’accord aux différentes parties.

Le premier mémorandum d’accord, conclu entre Saigontourist, Vietnam Airlines et l’Association des tour-opérateurs réceptifs du Sri Lanka, constitue une étape préparatoire au lancement prévu, fin 2026, d’une liaison aérienne directe entre Hô Chi Minh-Ville et Colombo, opérée par Vietnam Airlines. Les partenaires partagent l’objectif commun de stimuler les échanges touristiques entre les deux destinations.

Les parties ont convenu de coopérer dans plusieurs domaines stratégiques : promotion et marketing conjoints, développement de produits touristiques intégrés combinant transport aérien et services terrestres au Sri Lanka, valorisation de segments à forte valeur ajoutée tels que le tourisme balnéaire, culturel, de bien-être, le tourisme MICE (Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions - Réunions, congrès, conventions et expositions) ou encore le tourisme expérientiel. Des produits spécifiques adaptés à la clientèle vietnamienne voyageant au Sri Lanka seront également développés.

Les partenaires se sont aussi engagés à renforcer les connexions B2B entre les agences de voyage vietnamiennes et les opérateurs réceptifs sri-lankais, tout en favorisant l’échange d’informations sur les marchés et les tendances de consommation afin d’optimiser le positionnement des produits touristiques.

Le second mémorandum d’accord, signé entre Saigontourist, Vietnam Airlines et l’Association des agences de voyages du Sri Lanka, reflète la volonté commune de renforcer les capacités commerciales, d’organiser des activités de connexion B2B et des roadshows destinés à dynamiser les flux touristiques bilatéraux. Les axes de coopération portent notamment sur la promotion conjointe, le développement de produits touristiques, les connexions commerciales, la formation professionnelle et l’amélioration de la connectivité.

Dans le cadre de cette mission, le voyagiste Saigontourist a également multiplié les séances de travail avec des partenaires, clients et entreprises sri-lankais afin d’élargir son réseau de coopération avec des opérateurs touristiques réputés sur ce marché à fort potentiel. Il a par ailleurs effectué plusieurs visites de terrain sur des sites emblématiques afin de concevoir des circuits adaptés aux attentes des voyageurs vietnamiens souhaitant découvrir le Sri Lanka.

Photo : Saigontourist/CVN

Nouvelle étape dans les relations

En tant que groupe touristique de premier plan au Vietnam, Saigontourist espère que le renforcement de sa présence dans ce pays surnommé “la Perle de l’océan Indien” permettra d’impulser une nouvelle dynamique à la coopération touristique et commerciale, tout en contribuant à mieux faire face aux fluctuations de l’économie mondiale actuelle.

Nguyên Thi Anh Hoa a partagé : “La signature de ces mémorandums d’accord ne constitue pas uniquement une coopération commerciale et touristique, mais revêt également une signification particulière dans le renforcement des 56 ans d’amitié traditionnelle entre le Vietnam et le Sri Lanka. Dans un contexte de forte reprise du tourisme mondial, le développement de partenariats stratégiques au Sri Lanka représente une étape essentielle pour permettre à Saigontourist d’exploiter pleinement le potentiel considérable du marché sud-asiatique, tout en préparant les meilleures conditions pour l’ouverture prochaine d’une liaison aérienne directe entre les deux pays prévue fin 2026”.

Saigontourist entend ainsi non seulement promouvoir le Sri Lanka comme une destination attractive auprès des voyageurs vietnamiens, mais également valoriser l’image d’un Vietnam sûr, authentique et hospitalier auprès du public sri-lankais. Cette démarche illustre l’engagement du groupe en faveur d’une croissance durable des flux touristiques bilatéraux et du renforcement des échanges économiques et culturels entre les deux nations.

Texte : Quang Châu - Hiêu Tuyên/CVN