L’Algérie déploie sa vitrine du tourisme durable en 2026

La 25 e édition du Salon international du tourisme et des voyages d’Algérie (SITEV) a ouvert ses portes le 18 mai à la SAFEX d’Alger. Cet événement positionne le pays comme une destination authentique, axée sur le développement durable et l’attractivité internationale.

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Placé sous le slogan “Algérie, un tourisme authentique et un développement durable”, ce rendez-vous majeur, qui se tiendra jusqu’au 21 mai, confirme son statut de plateforme incontournable pour la promotion du secteur. Cette année, plus de 450 exposants représentant 41 pays s’y côtoient, confirmant le positionnement du SITEV comme une plateforme internationale majeure de rencontres professionnelles dans le domaine du tourisme.

Une immersion au cœur des richesses locales

Dès les premiers pas dans le salon, le visiteur est immédiatement happé par une ambiance vibrante et sensorielle, où se mêlent couleurs, senteurs et traditions. Agences de voyages, établissements hôteliers, offices de tourisme, artisans et opérateurs de transport se côtoient dans une mise en scène riche et foisonnante. Entre stands soigneusement décorés et démonstrations en direct, le public découvre les multiples visages de la destination Algérie : du littoral méditerranéen aux oasis du Sud, en passant par les massifs montagneux, les vestiges archéologiques et un patrimoine immatériel d’une grande diversité.

Par ailleurs, le SITEV s’affirme comme une plateforme majeure d’échanges et de coopération entre les acteurs nationaux et internationaux du secteur. Rencontres, conférences thématiques et espaces dédiés à l’innovation rythment cette édition, qui met résolument en avant le tourisme durable ainsi que la digitalisation des services.

Dynamisme et nouvelles ambitions

Les exposants mettent en avant les principaux atouts du pays, notamment le littoral méditerranéen, la Casbah d’Alger - classée au patrimoine mondial de l’UNESCO -, ainsi que les circuits sahariens, identifiés comme un axe stratégique de développement touristique.

Parallèlement, illustrant l’élargissement des coopérations internationales, plusieurs représentations diplomatiques prennent part à cette édition du SITEV. Dès l’entrée, immédiatement sur la droite, le stand de l’ambassade du Vietnam capte tous les regards. Pour sa grande première, le pays y présente ses destinations phares - Hanoï, la baie de Ha Long, Ninh Binh, Dà Nang - et son riche patrimoine culturel, s’inscrivant ainsi dans une dynamique de diversification des échanges touristiques. Au-delà de l’aspect informatif, le stand propose une véritable immersion sensorielle. Les passants sont invités à découvrir l’art de vivre vietnamien à travers des séances de dégustation de ses célèbres cafés robustas aux arômes puissants et de ses thés traditionnels d’une grande délicatesse.

Cette initiative s’inscrit dans une volonté réciproque de rapprochement, comme le souligne Assia Zegh, Directrice de la communication et de la coopération du ministère algérien du Tourisme et de l’Artisanat : “Nous avons une réelle volonté de coopérer avec nos partenaires vietnamiens. Nous accordons une importance particulière à cette collaboration. Nous nous réjouissons de votre présence avec nous. L’Algérie est une terre d’accueil et nous aimerions vivement voir les touristes vietnamiens venir découvrir la richesse et la diversité de notre pays”.

Elle a fait savoir que l’État algérien a mis en place plusieurs mécanismes pour faciliter l’arrivée des touristes internationaux, notamment le visa de régularisation (visa à l’arrivée) qui est accordé aux touristes étrangers se rendant dans le Sud.

Selon des sources du secteur touristique, cette manifestation s’inscrit dans les efforts des autorités visant à accompagner la relance du tourisme, à renforcer l’attractivité de la destination Algérie et à encourager les investissements nationaux et étrangers.

Au-delà des expositions, le SITEV constitue un espace de rencontres et d’échanges entre opérateurs publics et privés. Le salon vise à favoriser les partenariats, développer les réseaux professionnels et renforcer la visibilité internationale du tourisme algérien.

En définitive, le SITEV 2026 démontre que le tourisme en Algérie a définitivement dépassé le stade des vœux pieux pour entrer dans une phase d’exécution pragmatique et ambitieuse. En réussissant à fédérer une participation internationale massive et en plaçant le développement durable au cœur de sa doctrine, l’Algérie pose les fondations d’une industrie touristique pérenne. Les retombées attendues de ce salon, tant en termes de signatures de contrats que de visibilité médiatique, confirment que le pays avance à grands pas pour s’imposer comme la nouvelle destination incontournable du bassin méditerranéen et du continent africain.

Texte et photos : Dang Huê/CVN